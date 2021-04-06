الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس الإسرائيلي رءوفين ريفلين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أنه بموجب القانون، سيكون أمام نتنياهو 28 يومًا لتنفيذ القرار، مع إمكانية التمديد لمدة أسبوعين قبل أن يختار ريفلين مرشحًا آخر أو يطلب من البرلمان "الكنيست" اختيار مرشح.وكانت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية أكدت عدم تمكن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو (زعيم حزب الليكود) وحلفائه من الحصول على أغلبية تسمح لهم بتشكيل ائتلاف حكومي، حيث حصد المعسكر المؤيد لنتانياهو 52 مقعدا في البرلمان فيما حصل المعسكر المعارض له على 51 مقعدا ما يفتح الأبواب لتجاذبات سياسية حامية بين المعسكرين.ووفق الأرقام الرسمية لنتائج الانتخابات (الرابعة التي تشهدها إسرائيل في أقل من عامين)، فقد حصد حزب الليكود (يمين) بزعامة نتانياهو 24% من الأصوات، تلاه حزب (يش عتيد) "هناك مستقبل" الوسطي العلماني بزعامة يائير لابيد بـ14% من الأصوات.ووفق النظام النسبي المعتمد في الانتخابات الإسرائيلية، يتعين على الأحزاب نيل 3,25% من الأصوات كحد أدنى لدخول الكنيست (البرلمان) المؤلف من 120 نائبًا، ويضمن نيل هذه النسبة أربعة مقاعد برلمانية.وبتطبيق النسب على عدد مقاعد الكنيست يكون عدد ممثلي حزب الليكود قد بلغ 30 نائبًا، وحزب "يش عتيد" 17 نائبًا، يليهما 11 حزبًا.يذكر أنه في الانتخابات الثلاثة الماضية لم تنجح أي شخصية في كسب تأييد غالبية نيابية، ما استدعى إجراء انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة وحدة بين نتانياهو وخصمه حينها بيني جانتس، انهارت بعد أشهر من تأليفها.