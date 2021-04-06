735 إصابة جديدة و30 وفاة بكورونا في كرواتيا

سجلت كرواتيا 735 إصابة جديدة و30 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر فريق الاستجابة الوطني لأزمة فيروس كورونا في كرواتيا، وفقا لوكالة أنباء "هينا" الكرواتية، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 280 ألفا و899 إصابة، كما بلغ إجمالي عدد الوفيات 6 آلاف و113 شخصا.وأوضح أنه تم تعافي 263 ألفا و758 حالة، من بينها 1531 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.وأجرت كرواتيا حتى اليوم مليونا و589 ألفا و987 اختبارا للكشف عن الفيروس منذ بدء الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11 ألفا و28 حالة.