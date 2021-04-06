«طاقة البرلمان» تُناقش اتفاقية البنك الدولي بشأن مشروع تلوث القاهرة الكبرى

تعقد لجنه الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم الثلاثاء،اجتماعًا؛ لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١١١ لسنه ٢٠٢١ بالموافقة علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري، بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار.تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تم مناقشتها في لجان مشتركة من الادارة المحلية والشؤون الاقتصادية والنقل والمواصلات والشؤن الصحية.