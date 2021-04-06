أوساكا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

سجلت محافظة أوساكا اليابانية اليوم الثلاثاء، أعلى رقم قياسي في يوم واحد، والذي بلغ 719 حالة إصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي شددت فيه المحافظة الإجراءات الاحترازية، في محاولة لوقف الارتفاع الحاد في الإصابات.وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أنه في الوقت الذي كانت فيه أرقام الإصابة اليومية في أوساكا -التي تعد المنطقة الأساسية في ثاني أكبر منطقة حضرية في اليابان- الأعلى في البلاد في الأيام الأخيرة، حذر وزير الصحة نوريهيسا تامورا من أن الوضع في طوكيو يزداد سوءا، وحث السكان ومشغلي الشركات والعاملين في مجال الرعاية الصحية على التحلي باليقظة.كما أعلنت طوكيو في نفس اليوم تسجيل 399 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة بها إلى 123 ألفا و350 حالة وهو الأعلى بين محافظات البلاد البالغ عددها 47 محافظة.يذكر أنه بموجب الإجراءات المفروضة في أوساكا ومقاطعتي هيوجو ومياجي لوقف ارتفاع معدل الإصابات، طلبت السلطات اليابانية من المطاعم والحانات في 6 مدن رئيسية إغلاق أبوابها بحلول الساعة 8 مساءً.. مع إمكانية فرض غرامة تصل إلى 200 ألف ين (أي ما يعادل 1800 دولار) في حالة عدم الالتزام بالإجراءات المفروضة.