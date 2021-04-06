رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوساكا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:03 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
سجلت محافظة أوساكا اليابانية اليوم الثلاثاء، أعلى رقم قياسي في يوم واحد، والذي بلغ 719 حالة إصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي شددت فيه المحافظة الإجراءات الاحترازية، في محاولة لوقف الارتفاع الحاد في الإصابات.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أنه في الوقت الذي كانت فيه أرقام الإصابة اليومية في أوساكا -التي تعد المنطقة الأساسية في ثاني أكبر منطقة حضرية في اليابان- الأعلى في البلاد في الأيام الأخيرة، حذر وزير الصحة نوريهيسا تامورا من أن الوضع في طوكيو يزداد سوءا، وحث السكان ومشغلي الشركات والعاملين في مجال الرعاية الصحية على التحلي باليقظة.

كما أعلنت طوكيو في نفس اليوم تسجيل 399 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة بها إلى 123 ألفا و350 حالة وهو الأعلى بين محافظات البلاد البالغ عددها 47 محافظة.

يذكر أنه بموجب الإجراءات المفروضة في أوساكا ومقاطعتي هيوجو ومياجي لوقف ارتفاع معدل الإصابات، طلبت السلطات اليابانية من المطاعم والحانات في 6 مدن رئيسية إغلاق أبوابها بحلول الساعة 8 مساءً.. مع إمكانية فرض غرامة تصل إلى 200 ألف ين (أي ما يعادل 1800 دولار) في حالة عدم الالتزام بالإجراءات المفروضة.

موضوعات متعلقة

قناة السويس تطلب مليار دولار تعويضات من «إيفرجيفن»

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»


الصور

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

سلالة جديدة من كورونا في رومانيا

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

«أسيوط الجديدة» تختتم أسبوعها الثقافي احتفالًا بالمرأة

«حروب الجيل الرابع» بثقافة تحيا مصر في الأسمرات

قصور الثقافة تحتفل بأعياد الربيع ويوم اليتيم بالغربية

وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا