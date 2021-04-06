الصين تعلن دعهما لقرارات العاهل الأردني للحفاظ على أمن بلاده

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، دعمها للإجراءات والقرارات التي يتخذها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني؛ للحفاظ على أمن واستقرار الأردن.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على التطورات الأخيرة بالأردن.وقال جيان: "كصديق جيد للأردن، تدعم الصين الإجراءات التي يتخذها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني؛ للحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار في بلاده".وأضاف: "تثق الصين في أنه تحت قيادة العاهل الأردني، فإن الأردن قادر على التعاطي مع هذه التطورات، والحفاظ على الأمن والاستقرار على المدى الطويل".