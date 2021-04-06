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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«محلية النواب» تناقش عدة طلبات إحاطة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:55 ص
أحمد السجيني
أحمد السجيني
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، عدة اجتماعات لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أحمد فرغلي، أمل عصفور، محمود حسين، حسن عمار، بشأن إصدار محافظة بورسعيد، قرارًا بإلغاء تخصيص قطعتي أرض بشارع أسوان وأرض البترول، والسابق تخصيصهما عام 2017 لصالح مشروع الاسكان التعاوني ببورسعيد للمتقدمين من عام 2013، بدعوى أنها توجيهات رئاسية، وتأكيد الدكتور وزير الاسكان أن تلك التوجيهات لا تشمل ما قبل عام 2019،والشروع في بناء مدرسة دولية على القطعتين، بالرغم من عدم صدور قرار المجلس التنفيذي بالمحافظة.

كما تناقش اللجنه طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد فرغلي، بشأن عدم تركيب خطوط الهاتف الرضي بمساكن محمد مهران – جنوب محافظة بورسعيد – إسكان اجتماعي، وذلك بسبب عدم قيام المحافظة بسداد الرسوم المقررة عليها للشر كة المصرية للاتصالات.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة الآخر الخاص بالقرار الصادر من حي غرب بورسعيد بوقف تراخيص أعمال البناء بقطعة الأرض المخصصة لإحدى الشركات السياحية بقرية الديبة، وذلك لحين سداد الشركة مقابل التحسين، على الرغم من أن إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية أقرت عدم أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين، حيث إن الشركة حصلت على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بزيادة أعمال الإنشاءات.

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