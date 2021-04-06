استطلاع: 84% من الألمان يتوقف قرار سفرهم على التطعيمات

كشفت نتيجة استطلاع رأي حديث أجرته BCD Travel Germany أن نسبة 84% من الألمان يتوقف قرارهم بشأن السفر على التطعيمات.ومن أجل ضمان السفر الآمن مرة أخرى في المستقبل، فإن التطعيم هو الطريقة المفضلة كما ذكرت الغالبية العظمى في المسح الذي قامت به BCD.وكشف استطلاع الرأي في السفر الذي أجرته الشركة أن:- نسبة 84% ممن شملهم الاستطلاع يعتبرون التطعيم بلقاح COVID-19 هو أفضل طريقة للتمكن من السفر دون قيود مرة أخرى.- نسبة 67% يرون أن إتاحة اختبار كورونا بسلاسة وقبل السفر بوقت قصير قبل المغادرة سوف يكون مناسبا.- نسبة 13% يرون أن تلك الاختبارات تعتبر عائق كبير وغير مشجع على السفر.- نسبة 54% يرون أن تطبيقات التتبع مهمة كطريق للسفر الآمن في الوقت الراهن.- نسبة 21% يرغبون في الالتزام بقواعد الحجر الصحي الحالية، بينما نسبة 63% ينظروا إلى الحجر الصحي بالشكل الحالي عائق كبير أمام قرارهم بالسفر.- نسبة 6% لا يعتقدون أن التطعيم يؤدي إلى التنقل دون التعرض لخطر الإصابة.وحول هذا الموضوع، قال الدكتور سعيد البطوطي عضو مفوضية السفر الأوروبية في تصريحات خاصة "للدستور " إن هذه الدراسة كشفت أن هناك 83% ممن شملهم الاستطلاع يتوقع أن يتمكنوا من السفر مرة أخرى بحلول نهاية عام 2021، ويعتقد أكثر من الثلثين (نسبة 69%) أن كروت السفر الصحية الرقمية يجب أن تُقدم وتُدار من قبل الحكومات والمنظمات المعنية بالسفر.وأشار إلى أن بطاقات التطعيم الخضراء، مثل تلك التي يتم إعدادها حاليا من قبل الاتحاد الأوروبي وآخرين، ترحب بها نسبة 66% ممن شملهم الاستطلاع والذين أقروا بتفضيلهم لمثل هذه الشهادات الرقمية، وقالوا إنه من أجل نجاحها يجب أن تكون تلك البطاقات آمنة وصحيحة وسهلة الاستخدام ومقبولة في جميع أنحاء العالم قدر الإمكان من حيث قانون حماية البيانات.