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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

مشروع تنمية الأسرة.. تتويج لمجهودات الدولة وحفاظًا على إنجازتها

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:55 ص
الدكتور عمرو حسن،
الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان
إيمان عامر
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أطلق الرئيس السيسي منذ أيام المشروع القومي لتنمية الأسرة لإعادة بناء الشخصية المصرية بما يتناسب مع ما يتم تدشينه على أرض المحروسة من مشروعات قومية ؛ وحرص الدولة علي إستكمال ما بدأه أجدادنا الفراعنة.

يستهدف المشروع جميع الجوانب التي تخص الأسرة، صحية، إجتماعية، اقتصادية، تعليمية وكافة نواحي الحياة؛ لذا جاءت المبادرات الرئاسية داعمة للمشروع بداية من صحة المرأه، دعم الأسر الأولى بالرعاية،تكافل وكرامة وغيرها من المبادرات؛التي وفرت قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يُمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.

كما يستهدف المشروع أيضا تفعيل منظومة التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي؛ والإعلامي والتعليمي، محور التحول الرقمي، والتدخل التشريعي؛ كذلك مشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة لتقديم خدمات صحية متكاملة تليق بالمصريين؛
حيث تعمل مستشفيات التكامل على تخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

ويسعى المشروع للضبط النمو السكاني من خلال تحديد أسبقية المحافظات والفئات المستهدفة وتوفير كافة الخدمات التي تخدم هذا الهدف.

من جهته، قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن إطلاق الرئيس السيسي للمشروع القومي للأسرة المصرية إستجابة سريعة لمتطلبات العصر الحالي في ظل محدودية الموارد سواء اقتصادية أو مائية، فمن أهم فوائد محاربة الزيادة السكانية زيادة دخل الفرد؛ تحسين مستوى معيشته ؛ أيضًا سيوفر مليارات على خزينة الدولة.

وأكد المقرر السابق للمجلس القومي للسكان أن المشروع يستهدف توفير حياة كريمة لـ ١٠٠ مليون مواطن وبناء شخصياتهم التي تتناسب مع حجم الإنجازات التي تحدث على أرض الدولة في كافة المجالات والتي مع وجود هذه الزيادة الرهيبة للسكان ستلتهم الأخضر واليابس؛ لذلك كانت مبادرة "٢ كفاية" التي أطلقتها وزارة التضامن الإحتماعي، شرطها بأن الطفل الثالث مسئولية عائلته، فالمشكلة الحقيقية لا تكمن في عدد السكان، وإنما في معدل النمو، مشددا على أن معدل النمو السكاني، حوالي 5 أضعاف معدل النمو بأي دولة متقدمة.

وتابع: مبادرات الدولة تصب في مصلحة المواطن، مثل مبادرة ٢ كفاية ومن حقك تنظمي ضمن حملة أيامنا أحلى ومبادرة إنشاء صندوق الأسرة، لكن الأهم من ذلك هو حملات التوعية التي تقوم بها الدولة لشرح أهمية هذه البرامج وضرورة تنفيذها والاستفادة من المنح والمزايا التي تقدمها الحكومة حيال الملتزمين؛ مشيدًا بسياسة الدولة الأخيرة التي تلزم الأسر بطفلين فقط أما الثالث فهي مسئولة عنه مسئولية كاملة.

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