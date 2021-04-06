بولندا توزع 6.6 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى توزيع 6 ملايين و665 ألفا و384 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد حتى الآن.وذكرت الوزارة -حسبما ذكر راديو "بولندا"- أنه "من بين إجمالي عدد الجرعات تم توزيع 3552 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط"، مشيرة إلى أنه "تم توزيع أكثر من 4 ملايين جرعة أولى، فيما تلقى أكثر من مليوني شخص الجرعة الثانية من اللقاح بالفعل".