مؤتمر شباب الباحثين بجامعة القناة يوصي بزيادة فعاليات البحث العلمي

أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أن البحث العلمي هو سر تقدم الأمم والشعوب وهو قاطرة المستقبل وسفينة العبور للتقدم في شتى مجالات الحياة، مؤكدا أن الانتظام في عقد المؤتمرات والمنصات التفاعلية لشباب الباحثين وورش العمل المختلفة، في شتى الميادين العلمية لكل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلبة من خلال التعلم الإلكتروني وتوظيف التكنولوجيا في التعليم، جاء ذلك بالبيان الختامي للتوصيات الصادرة عن مؤتمر شباب الباحثين بدورته الثامنة والذي عقد على مدار يومين.وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر أوصى بضرورة الاستفادة من تحويل المخلفات العضوية والزراعية إلى غاز طبيعي (بيو جاز) وطاقة كهربائية، مما يسهم في تقليل الأثر البيئي للمخلفات وزيادة دخل المزارعين من خلال العناية بالأبحاث في مجال الطاقة الناتجة عن معالجة المخلفات العضوية من خلال التعاون الدولي مع الجامعات صاحبة الريادة في هذا المجال كجامعة ميريلاند الأمريكية.وتابعت نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن التوصيات ضمن العمل على تعظيم الاستفادة من الظروف البيئية المصرية والتقدم التكنولوجي في مجال الطاقة الحيوية في زيادة إنتاج الطاقة من المخلفات العضوية والزراعية، من خلال تصميم وحدات حديثه تستخدم تكنولوجيا النانو وتكنولوجيا خلية الوقود الميكروبية (Microbial Fuel Cell MFC)، والتي ثبت دورها في زيادة إنتاجية الطاقة وتقليل انبعاث الغازات غير المرغوبة.فيما أكمل الدكتور تامر حسنين، مقرر لجنة شباب الباحثين والمؤتمر، عرض التوصيات والتي شملت تعزيز الحوار المفتوح بين شباب الباحثين بما يوفره المؤتمر من ظرف ملائم لتبادل الرؤى والتفاعل الإيجابي البناء بين نخبة من الشباب المتميز، والاهتمام بأبحاث الطب الوقائي مثل استخدام سم العقرب في مكافحة السرطانات وخاصة سرطان الثدي في الإنسان، والاستخدام الوقائي لمستخلص نبات الحلبة في إزالة الضرر المستحدث من سرطانات، وضرر الالتهاب الكبدي الوبائي وتثبيط المناعة الناتجة عن سموم الافلاتكسون في الغذاء.وأشار إلى أن التوصيات شملت الاستفادة من الأبحاث التطبيقية الصديقة للبيئة مثل تكنولوجيا إعادة تدوير مخلفات تصنيع أسماك السلمون، والاستفادة منها في استخلاص زيت السمك عالي الجودة ذو الفائدة الصحية والفاعلية الكبيرة في مقاومة إصابة الإنسان بالفيروسات مثل فيروس كورونا، وتطبيق الاستخدام لأمثل للمضادات الحيوية في القطاعين الصحي والبيطري ووضع قوانين منظمة لمنع ظهور البكتيريا الخارقة المقاومة للعديد من المضادات الحيوية.من جهته قال الدكتور سعيد نوار، مساعد مقرر المؤتمر، أن التوصيات طالبت أيضا استخدام التقنيات الحديثة والتصنيف الجزيئي للميكروبات يعد أحد أهم الأدوات المستخدمة لتشخيص الميكروبات المعدية الضارية، مع استخدام تقنية مستحدثة بواسطة عازلات من الاكتينوميستات لمعالجة وإعادة تدوير المياه الملوثة الناتجة من معاصر زيت الزيتون، مما يساهم في تقليل التلوث البيئي والتوصية باستخدام طريقة معالجة الملوحة الزائدة في التربة عن طريق تعريض بذور بعض المحاصيل، مثل الحمص لتركيزات مختلفة من اشعه الجاما والتي نتج عنها طفرة في بذور النبات أدت إلى إنتاج نبات مقاوم للآثار السلبية للملوحة في التربة.كما وجهت التوصيات بضرورة حث شباب الباحثين على حضور الدورات المجانية في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي المتاحة لدى ميكروسوفت وكذلك الاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية (Azure) من أجل بناء القدرات البحثية وزيادة الابتكار في مجالات تحليل البيانات الرقمية الضخمة Big Data Analysis والرعاية الصحية المتكاملة، وتوجيه الباحثين للاستفادة من خدمات ميكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الرقمية وكيفية بناء بنيه تحتية رقميه وإنشاء نماذج رقميه للرعاية الصحية المتكاملة من خلال إنشاء تعاون بحثي بين الجامعة وشركة ميكروسوفت.وكذلك وضع برامج إرشادية للقائمين على المؤسسات التعليمية، ووضع حلول لمشاكل الشباب الجامعي لرفع طاقة الشاب الجامعي وتقليل المعاناة بين الشباب الجامعي، وإدخال الأنشطة الترفيهية في العملية التعليمية وتحويل بعض المقررات إلى مقررات قائمة على التعلم النشط والترفيه في العملية التعليمية خصوصا المواد المعقدة لتيسير المواد العلمية للطلاب.