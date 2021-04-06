«الأعلى للجامعات» يوافق على بدء الدراسة بقسم اللغة الإسبانية بألسن سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بقسم اللغة الإسبانية وآدابها باللائحة الداخلية بكلية الألسن بالعام الدراسي 20222021.وأكد عزيز علي اهتمام إدارة الجامعة بمواكبة متطلبات واحتياجات التعليم العالي من تنوع في التخصصات والأقسام والبرامج التعليمية، لافتًا إلى أن إدخال أقسام جديدة بالكليات تهدف إلى تدريب وتأهيل الطلاب وتنمية مهاراتهم لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.وأضاف الدكتور ناصر حجي عميد كلية الألسن، أن هذا القسم سوف يقوم بالتدريس به أساتذة متخصصين باللغة الإسبانية، مما يعد ذلك خطوة إيجابية لتنمية مهارات الطلاب المعرفية الخاصة باللغة.