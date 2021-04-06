«الدستور» ترصد رحلة التخلص الآمن من المخلفات بمدفن الناصرية

"الدستور" ترصد رحلة التخلص الآمن للمخلفات الخطرة داخل مدفن الناصرية:

# وحدة معالجة لمبات الفلورسنت

#الوحدة الفيزيوكيميائية

# مجرشة البلاستيك

# المحرقة

# خلية دفن جديدة و4 بحيرات تبخير

# مراحل التطوير

تأمين العمال

# محافظ الإسكندرية: "الناصرية" من المكتسبات التي نتفرد بها

# وزيرة البيئة: افتتاح خلايا أخرى لاستقبال المخلفات

تعد منظومة التخلص الآمن من المخلفات الخطرة أحد أهم الملفات الحكومية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفرد الإسكندرية على مستوى الشرق الأوسط بأول مركز لاستقبال المخلفات الخطرة والتخلص منها بطريقة أمنة بدءا مم محافظات الوجه بحري، حتى الصعيد، للحد من التلوث البيئي والبصري والأمراض الناتجة عن حرق المخلفات وخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.يقع المركز بمنطقة الناصرية على مساحة 37 فدان بتكلفة ١٧مليون جنيها، بسعة ١٥ ألف متر مربع، للمعالجة والتخلص الأمن من المخلفات الصناعية الخطرة على أن تكون وحدة دائمة للإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة على مستوى الجمهورية أو لإعادة استخدامها كبدائل للوقود، وفقا لقانون البيئة رقم 4 1994 الذي يحدد المتطلبات القانونية لجمع ونقل والتخلص النهائي من المخلفات الخطرة كما يلزم القانون المنشآت التي يتولد على انشطتها مخلفات خطرة اعداد سجل لهذه المخلفات مدون به طريقة التخلص منها.تقول المهندسة هبه صفاء الدين رئيس العلاقات العامة والتسويق بالمركز إن رحلة التخلص الآمنة للمخلفات الصلبة تبدأ بالتوعية والتنسيق مع الشركات الصناعية لإبرام عقود تداول المخلفات الخطرة، حيث يستقبل المركز 39 نوعا من المخلفات التي تشكل خطورة على البيئة إذا لم يتم التخلص منها بطريقة أمنة.وتضيف: تصل شحنات المخلفات للمركز في ناقلات مخصصة، وتبدأ أول مراحل استقبالها بعد الميزان بالمعمل الكيميائي، لتوضح المهندسة مها سلامة مسؤول المعمل، أن أولى الخطوات هي التحليل الكيميائي لعينة المخلف الخطر عند التعاقد للتأكد من قبول العينة بالمدفن الصحي.فالمعمل الكيميائي يعد الخطوة الاولى لاستلام المخلفات الخطرة بما يتوافق مع قائمة المخلفات المصرح باستقبالها بمركز الناصرية ويحتوى على معدات واجهزة تحديد نوع المخلفات لتصنيفها ومدى تطابقها مع قائمة المخلفات الخطرة المصرح باستقبالها وتحديد وحدة المعالجة للتخلص الامن النهائي لكل مخلف لينتقل المخلف بعد التحليل الكيميائي له الى وحدات المعالجة المتخصصة لكل نوع من المخلفات لضمان التخلص الآمنيقول المهندس خالد أحمد، مسؤول الوحدة، إن لمبات الفلورسنت تمر بمراحل للتخلص الآمن وفصل أجزاءها حيث يتم استخلاص الزئبق من اللمبات بواسطة الكربون النشط بعد تكسير الزجاج في المطحنة ليدفن في خلية الدفن، علاوة على فصل الأجزاء المعدنية لإمكانية إعادة تدويرها وفقا للموافقه البيئية الصادرة للوحدة في رحلة تستغرق 5 دقائق للصندوق الواحد.تعود للعمل من جديد بعد أن توقفت منذ 2009، تم تطويرها بتكلفة مليون جنيه، لإعادة تأهيليها، كما يوضح المهندس محمد حسن، مسؤول الوحدة، مؤكدا أنها مخصصة في معالجة الاحماض والقلويات والكروم السداسي بسعة 40 ألف متر مكعب سنويا حيث تتكون الوحدة من مجموعة من التنكات وطلمبات السحب لمعادلة المخلفات الخطرة السائلة.البلاستيك من المخلفات التي تشكل ضررا بالغا على البيئة وهو ما يتم تجميعه والتخلص منه بداخل مجرشة البلاستيك، هكذا توضح المهندسة أسماء الكاس، مسؤول الوحدة، مراحل التخلص الآمن من الأجسام البلاستيكية داخل ماكينات تتولى تقطيع وجرش البلاستيك لتقليل حجمها وتنظيفها من المواد الكيماوية وتعبئتها وتحويلها لشركات الأسمنت لإعادة استخدامه مرة أخرى في انتاج وقود بديل وفقا للاتفاقيات البيئية ولمنع استخدامه في تصنيع الأدوات البلاستيكية المنزلية أو لعب الأطفال.رحلة التخلص من المخلفات العضوية الخطرة والأدوية منتهية الصلاحية، فلاتر الهواء، والزيت والكهن الملوثة والشحوم، تتم داخل محرقتين بمساحة 100 متر مربع، الأولى هندية الصنع بسعة 50 كجم ساعة، والثانية مصرية بسعة 75 كجمساعة، كما أنه جاري إنشاء محرقتين بتكلفة 4 ملايين جنيه لكل محرقة جمالون منفرد، سعة كل محرقة 500 كجمساعة.وتقول الكيميائية شاهيناز يحيى مسؤول الوحدة، إن التخلص من تلك المخلفات العضوية الخطرة الناتجة من المصانع تتم بالمعالجة الحرارية في عدد من المراحل الأولى لحرق المخلف، والخمس مراحل الأخرى لمعالجة الغازات الناتجة من عملية الحرق واكسدتها للتخلص الآمن مليا منها.بعد مرور المخلفات الخطرة على الوحدات المعالجة المخصصة، تستقر النواتج بخلايا المدفن الصحي، فقدتم إنشاء خلية المدفن الجديدة تحت اشراف مركز تابع لهندسة الإسكندرية، بمساحة 15000متر مربع وبعمق 4 أمتار من مستوى سطح الأرض.الخلية مبطنة بتتابع من طبقات عازلة من البولي ايثيلين عالي الكثافة بسمك 2 مم ثم طبقة من الجيوتكستيل، ثم طبقة من السن بسمك 20 سم، إضافة طبقة من الجيوتكستيل والسن لضمان التخلص الآمن من المخلفات غير العضوية شحيحة الذوبان في الماء بعد فردها وتسويتها وتغطيتها بالرمال لعزل المخلفات عن البيئة المحيطة وعدم تلويثها.يضم المدفن الصحي بالناصرية خلية الدفن القديمة التي تم تغطيتها بالرمال، تمت أعمال إنشاء الخلية والتبطين تحت اشراف خبير استشاري فنلندي ضمن اتفاقية مشروع المخلفات الخطرة بين وزارة البيئة ومحافظة الإسكندرية وهيئة المعونة الفنلندية بمساحة 14 ألف متر مربع، كما أن البحيرات القديمة بالمدفن الصحي بسعة اجمالية 5200 متر مربع تم اعتماد مبلغ مليون جنيه لإعادة تأهيلها ورصفها عقب انتهاء نوات فصل الشتاء.يوضح محمد عبد الله، مدير مدفن الناصرية، "للدستور" أن موقع المدفن تم اختياره عام 1999 بين الحكومتين المصرية والفنلندية والحكومة، بتمويل 10 ملايين جنية من الأخيرة، نظرا لصخرية المكان وقابليته البيئية لتأسيس المدفن، فهو المركز الوحيد الذي يستقبل المخلفات الخطرة من جميع محافظات الجمهورية لإعدامها ودفنها بالطريقة الأمنة على صحة المواطنين.وأضاف: هناك 3 مراحل تطوير سبقت الحالية، فالمرحلة الأولي تم خلالها تخصيص موقع المشروع بمساحة 37 فدانا بالناصرية، إنشاء مدفن علي مساحة 14 ألف متر مبطن بطبقات تبطين عازلة للتخلص من المخلفات الغير عضوية الصلبة.وإنشاء أحواض تبخير علي مساحة 5 آلاف و200 متر مربع لتبخير الرشيح وذلك طبقا للمعايير الأوروبية، وإنشاء معمل كيميائي بموقع الناصرية، وتم تدعيمه بالأجهزة الكيمائية اللازمة للتحاليل. وتدريب فريق من العاملين بالوحدة علي جمع ونقل ومعالجة المخلفات الصناعية الخطرة، وتم البدء في تشغيل الموقع في عام 2005.أما المرحلة الثانية بدأت في عام 2006، بإنشاء الوحدة الفيزيوكيميائية المختصة بمعالجة السوائل والأحماض والكروم السداسي، وإنشاء وحدة التصليد لتثبيت بعض أنواع المخلفات الخطرة قبل التخلص منها بخلية الدفن، وإنشاء وحدة للتخزين، وفي عام 2009 بدأت المرحلة الثالثة تم خلالها تركيب وتشغيل عدد 2 محرقة بالمعالجة الحرارية للمخلفات العضوية، وإنشاء وحدة إدارة النفايات المحتوية علي الذئبق "وحدة اللمبات الفلوروسنت المشروع الكوري"، ويعتبر هذا المشروع نتاج تعاون بين الحكومة المصرية وكوريا الجنوبيةعلاوة على انشاء محطة وقود سولار بسعة 10 الاف لتر لتمويل سيارات ومعدات مركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة، وأيضا المكبس الهيدروليكي للتخلص من مخلفات البراميل والعبوات الصاج وذلك بغسلها ثم كبسها وتخزينها، وجميع مراحل العمل بكافة الوحدات بتأمين خطة طوارىء معتمدة من إدارة الحماية المدنية بتكلفة 2 مليون و300 ألف لتأمين الناصرية ضد مخاطر الحريقوتابع أن المدفن استقبل 1137 طن رماد فيروس كورونا خلال الفترة من مارس 2020 حتى نهاية فبراير 2021، من جميع الهيئات الطبية حفاظا على صحة المواطنين، كما أن عمليات إعدام المخدرات والسموم، تتم داخل المدفن.وأشار مدير المدفن إلى أن المحافظة تسعى لتأسيس وحدات جديدة منها وحدة إعادة تدوير البطاريات، وحدة إعادة تدوير الإلكترونيات، وحدة فصل الزيون، وحدة الصرف الصناعي، ليقدم خدمة متكاملة بكافة الجوانب الأمنة.وفيما يخص تأمين العمال طبيا وأمنيا، أكد مدير المدفن أنه يتم إجراء كشف طبي عليهم في أحد مستشفيات القوات المسلحة للإطمئنان على حالتهم الصحية كل 3 أشهر، علاوة على ارتداء ملابس آمنة واقية أثناء تواجدهم بمواقع العمل.قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المركز يعتبر من المكتسبات التي تتفرد بها الإسكندرية، لافتًا أنه أول مركز للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة علي مستوي الشرق الأوسط، وهو المركز الوحيد علي مستوي مصر لاستقبال المخلفات الخطر، فهو مشروع نموذجي يحتذي به في تطوير نظام إدارة المخلفات الخطرة.وأكد المحافظ أن ملف منظومة المخلفات الخطرة أحد أهم الملفات التي تلقي توجيهًا مستمرًّا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تفعيل منظومة إدارة المخلفات؛ تسهم في الحد من التلوث البيئي والبصري والأمراض الناتجة عن حرق المخلفات.أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأنه سيتم فتح خلايا أخرى لاستقبال المخلفات الخطرة على مستوى محافظات الجمهورية، فقد تم إعداد دراسة علمية بما يتناسب مع الوضع الحالي، مشيرة إلى أن المخلفات مثل الاسباستوس، الرماد الخاص بفيروس كورونا،مخلفات طبية، ومخلفات صناعية يجب التعامل معه بحذر، وسيتم إغلاق خلية قديمة ممتلئة تم إنشائها من قبل الجانب الفنلدني منذ أكثر من ١٥ عام، بأيدي مصرية.