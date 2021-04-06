«مياه أسيوط» توقع بروتوكولات تعاون لتطوير الموارد البشرية والفنية والإدارية

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد بروتوكولات تعاون مع الشركة المصرية للاستشارات والتكنولوجيا والمعهد الأمريكي للتدريب والتعليم وشركة Pyramids للتدريبات والاستشارات، فى إطار التعاون المشترك لتقديم الخدمات العملية والعلمية والاستشارات فى مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية والفنية والإدارية وإيجاد الحلول الفنية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع.وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه أسيوط، أن الشركة تسعى إلى مزيد من التطوير باستحداث نظم تدريبية جديدة فى نطاق التعاون المثمر مع مختلف المؤسسات والشركات التدريبية انسجامًا مع التوجه القومى لتنمية المهارات المهنية والقدرات الوظيفية للكوادر البشرية وتأهيلها لتقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء.وقال إن البروتوكولات تأتي كأحد ثمار التعاون بين مركز التدريب الإقليمي والشركة المصرية للاستشارات والتكنولوجيا والمعهد الأمريكي للتدريب والتعليم وشركة PYRAMIDS للتدريبات والاستشارات لتبادل الخبرات بين الطرفين، والاستفادة من كافة تجهيزات المركز من قاعات وأجهزة الكترونية وشاشات عرض وصالات ورش عملية فضلًا عن أولوية استفادة ابناء الشركة من المنح التدريبية الخارجية بأقل تكلفة.