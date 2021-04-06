إضافة 260 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة في 2020

قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إنه تمت إضافة قدرات قياسية تبلغ 260 جيجاوات من الطاقةالمتجددة الجديدة في جميع أنحاء العالم في عام 2020، بزيادة 50 بالمئة عن العام السابق بعد أن قللت البلدان من اعتمادها على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.وفي تقريرها عن إحصاءات الطاقة المتجددة لعام 2021، قالت الوكالة إن أكثر من 80 بالمئة من كافة قدرات الكهرباء الجديدة المضافة العام الماضي كانت متجددة، إذ شكلت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 91 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة الجديدة.يعو الارتفاع في القدرات الجديدة لأسباب من بينها التخلي عن توليد الكهرباء اعتمادا على الوقود الأحفوري في أوروبا وأمريكا الشمالية وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا وروسيا وتركيا.وانخفض إجمالي إضافات الوقود الأحفوري إلى 60 جيجاوات في عام 2020 من 64 جيجاوات في العام السابق.