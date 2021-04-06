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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إضافة 260 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة في 2020

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:51 ص
الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
وكالات
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قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إنه تمت إضافة قدرات قياسية تبلغ 260 جيجاوات من الطاقة
المتجددة الجديدة في جميع أنحاء العالم في عام 2020، بزيادة 50 بالمئة عن العام السابق بعد أن قللت البلدان من اعتمادها على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.

وفي تقريرها عن إحصاءات الطاقة المتجددة لعام 2021، قالت الوكالة إن أكثر من 80 بالمئة من كافة قدرات الكهرباء الجديدة المضافة العام الماضي كانت متجددة، إذ شكلت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 91 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة الجديدة.

يعو الارتفاع في القدرات الجديدة لأسباب من بينها التخلي عن توليد الكهرباء اعتمادا على الوقود الأحفوري في أوروبا وأمريكا الشمالية وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا وروسيا وتركيا.

وانخفض إجمالي إضافات الوقود الأحفوري إلى 60 جيجاوات في عام 2020 من 64 جيجاوات في العام السابق.

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