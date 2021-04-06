«السالوبيت الجينز» موضة ربيع 2021

تختلف الموضة من فصل لآخر، لكن يبقى لكل فصل ما يميزه، ولعل أهم ما يميز الربيع ألوانه المبهجة.وتقول الفاشون بلوجر إيمي عجرمة، أن السالوبيت الجينز هو موضة ربيع 2021، كما يتوفر كثير من الأشكال والأنماط، فهناك السالوبيت الفستان، الجيب، والبنطلون الضيق والواسع.وأضافت أن هناك عدد من الطرق لارتداء السالوبيت الجينز، سواء مع "تى شيرت" بأكمام أوبنصف كم أو مع بلوزة "أوف شولدر" أو بأكمام قصيرة، ويمكن ارتداؤه أيضًا مع قميص أبيض بسيط، ويمكن ارتداء السالوبيت الجينز مع عشرات الألوان وأكثرها تميزا الأبيض والرمادى.وأوضحت أنه رغم أن إطلالات السالوبيت الجينز لا تتلاءم مع العمل الذى يتطلب إطلالة رسمية لكنه يناسب الحياة اليومية ويناسب الشاطئ كما يمكن تنسيقه ليناسب العمل الذى يسمح بارتداء ملابس كاجوال عندما نرتديه مع القميص الأبيض البسيط.وتابعت أن أشكال السالوبيت الجينز بنظام الجيب بنطلون تعتبر من أبرز الأشكال الملائمة للفتيات فى سن العشرينات، وينصح بارتداء الحذاء العالى معه فى إطلالة أنثوية خاصة، يلائم هذا الشكل بعض الخروجات الخاصة، ولا يناسب الخروجات التى تحتوى على حركة كثيرة، فارتدى معه التى شيرت السادة، أو الشيميز الشيفون فى بعض الأحيان.