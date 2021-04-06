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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «القابضة للمياه» يبحث التعاون مع شركة مجرية لتوطين الصناعة المحلية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:49 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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التقى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مع "الكسندرا موهى" مهندس المشروعات بشركة “Pure co tradeland” المجرية، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون وتوطين الصناعة المحلية لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحى.

حضر اللقاء كل من الدكتور صلاح بيومى، والدكتور أحمد معوض نائبا رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، وكاسيليا كوبورنك، مديرة تطوير الأعمال الدولية، وبيتر سابو رئيس قسم الهندسة بشركة "بيور المجرية.

وقال المهندس ممدوح رسلان، إنه تم إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب وتأسيس الشركة القابضة عام 2004، لتكون الجهات التى تدير القطاع فى مصر تحت مظلة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هى: (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى، وهيئة المجتمعات العمرانية، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك).

وأوضح، أن الشركة يتبعها 25 شركة تابعة تقدم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، وأن الدولة حاليا تتجه إلى توطين الصناعة المحلية فى مختلف المجالات، ودراسة التكنولوجيات منخفضة التكاليف التى تناسب المجتمع المصرى، لاسيما التجمعات السكنية المتناثرة، والطبيعية الجيولوجية ومدى ملائمتها لتطبيق تلك التكنولوجيات.

وأكد اهتمام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بكافة الأنظمة التكنولوجية المطروحة، بما يتفق مع الاحتياجات الحالية، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف لتطوير قرى الريف المصرى، وتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

واستمع رسلان، للشرح المقدم من الوفد المجرى، ونماذج تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى من خلال مكونات بسيطة يسهل معها عمليات التشغيل والصيانة، وما يتبعها من حلول متكاملة تشمل التصميمات والمقاولات والاختبارات، والتدريب وتقنيات تراعى البعد البيئى، وحملات توعوية، والتى تم تنفيذها فى العديد من الدول.

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