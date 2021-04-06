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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التشييد والبناء» يطرح مناقصة لتنفيذ شبكة ري المنطقة الصناعية في عتاقة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:49 ص
التشييد والبناء
التشييد والبناء
علا العلاف
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يخاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة ذات الفئة الثالثة المتخصصة في أعمال صيانة المسطحات الخضراء أو الفئة السابعة لإشغال عامة، لتنفيذ أعمال صيانة المسطحات الخضراء وما عليها من أشجار وشجيرات وشبكة ري بالمنطقة الصناعية بعتاقة، وذلك في مناقصة عامة.

وفيما يخص الشروط والمواصفات الفنية، أوضح أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز بالمنطقة الصناعية بعتاقة _طريق السويس – السخنة خلف المطاحن نظير سداد مبلغ 299 جنية، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأضاف التشييد والبناء، أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 30000 ويستكمل إلي بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.

وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 20 ابريل 2021. وستخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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