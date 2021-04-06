«الأدوية الأوروبية» تثبت علاقة لقاح «أسترازينيكا» بتجلط الدم

أكد مسئول في وكالة تنظيم الأدوية الأوروبية وجود "صلة" بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط الدم التي لوحظت بعد أخذه، في مقابلة مع صحيفة "إل مساجيرو" الإيطالية نشرت اليوم الثلاثاء.وقال ماركو كافاليري، مسئول استراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية: "يمكننا الآن أن نقول ذلك، من الواضح أن هناك صلة مع اللقاح".ولكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا باختصار، في الساعات القليلة المقبلة سنقول إن هناك صلة، ولكن ما زال يتعين علينا فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك".