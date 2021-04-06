عودة 230 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين أن 230 لاجئا (منهم 69 امرأة و117طفلا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.وأفاد المركز الروسي في بيان له اليوم الثلاثاء، نُشر على موقعه الإلكتروني، بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.وأضاف البيان أن 648 نازحا عادوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.