عطل فني في سفينة بقناة السويس.. وحركة الملاحة تسير بشكل طبيعي

كشفت مصادر بهيئة قناة السويس، عن تعرض السفينة "RUMFORD "،سفينة بترولية عابرة المجري الملاحي لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، لعطل فني، دون توقف الملاحة، وعلى الفور انتقلت عدد من القاطرات للتعامل مع الموقف.وأكدت المصادر الملاحية أن تعطل السفينة بمنتصف القناة ولم يؤثر على حركة الملاحة، مشيرًا أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي.