إطلاق المبادرة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية غدًا

تطلق وزارة البيئة فعاليات احتفالية إطلاق المبادرة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، ومبادرة E-TADWEER غدا الأربعاء ٧ أبريل، في العاشرة والنصف صباحا بالمركز البيئى الثقافى التعليمى (بيت القاهرة).وتقام الاحتفالية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيدة راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر، والرؤساء التنفيذيين راية القابضة وفودافون مصر، وممثل مكتب الالتزام البيئي، وفريق إعداد تطبيق E TADWEER.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة البيئة على إرساء مفهوم اعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات كأحد ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.