«الخوف» يدفع الاحتلال لقتل فلسطيني في نقطة تفتيش

قتل جنود إسرائيليون فلسطينيا يقود سيارة قالوا إنه حاول إيذاءهم عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء، وهي رواية تنفيها زوجة القتيل التي كانت معه في السيارة.وقال سالم أبو عيد رئيس بلدية بدو لـ"رويترز" "تم إرسال الجثمان للتشريح من أجل إعداد ملف لأنه تم إعدامه، لتقديمها للمحاكم واليوم في محكمة الجنايات الدولية".وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن السيارة زادت سرعتها وهي تقترب من مجموعة من الجنود "بشكل هدد حياتهم" وردوا بإطلاق النار "لدرء التهديد".