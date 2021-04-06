اختلس 207 آلاف جنيه.. إحالة مدير بشركة خدمات نقل الدم للجنايات

أحالت نيابة الأموال العامة العليا، مدير بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم إلى محكمة الجنايات بتهمة الاختلاس.وتضمن أمر الإحالة اتهام " أ.ع. ب"، 47 سنة، مدير إدارة التحصيل بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم، أنه خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2015 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة بصفته موظفا عاما، ومن مأموري التحصيل " مدير إدارة التحصيل " بالشركة المصرية الخدمات نقل الدم احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات التي تمتلكها الدولة - اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ اختلس مبلغ ٢٠٧آلاف و٥٧٨ جنيها جنيها قيمة المديونياتالمستحقة للشركة، والتي استلمها من مندوبي التحصيل بعد أن حصلوها من العملاء والمعهود بها إليه بسبب وظيفته لتوريده الى خزينة الشركة، إلا أنه ثبت على النظام الإلكتروني لإدارة التحصيل استلامه للمبلغ ولكنه احتفظ به لنفسه ولم يقم بتوريده للخزينة.وأضاف امر الإحالة انه بعد الاطلاع على المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت النيابة إحالة المتهم "هارب" إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة المحاكمة، وطلبت ارفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بملف القضية.