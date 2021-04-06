«مستقبل وطن»: المشروعات القومية تساهم فى زيادة الدخل وجذب الاستثمارات

أشادت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، بالإنجازات الاقتصادية غير المسبوقة التي تحققت خلال الـ 7 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسي.وأوضحت نوار، في بيان لها، أن فترة حكم الرئيس السيسي شهدت تطورات واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية حيث عمل الرئيس السيسي بخطوات سريعة وثابتة على تنفيذ سلسلة من المشروعات القومية العملاقة والتي ساهمت في زيادة الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن معدلات النمو المتزايدة هي خير مثال إذ وصل معدل النمو لما يقرب من 6 % قبل تأثيرات جائحة كورونا.وذكرت "نوار" أن هناك تحفيز لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلا عن المضى قدما بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، كما أولت الدولة المصرية اهتماما بالغا بتعزيز التعاون الدولى مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائى مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضى قدما بخطوات متسارعة فى مسيرة التنمية.ولفتت إلي أن هناك اهتماما كبيرا بملف الزراعة، فى تدشين مشروعات ضخمة بينها استصلاح المليون ونصف المليون فدان، الصوب الزراعية الكبرى، المليون رأس ماشية، إحياء مشروع البتلو، والمشروع القومي للصوامع ومشروع الاستزراع السمكي لسد الفجوة الغذائية، وتقديم كافة أشكال الدعم للفلاح، وبلغت إجمالى مشاريع الزراعة في القطاعات المختلفة أكثر من 224 مشروعا.