رصد 32 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 32 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات إدلب 13 واللاذقية 12 وحماة 3 وحلب 4.وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة رصد 20 انتهاكا للهدنة في الأراضي السورية خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي في اللجنة لم يؤكد هذه الانتهاكات.وأوضحت أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة تم من خلالها إيصال 440 سلة غذائية بوزن إجمالي 3.3616 طن إلى سكان بلدة تل الشيخ عجيل بريف الحسكة.وأشارت إلى أنه تم بشكل عام تنفيذ 2792 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية في سوريا يبلغ حوالي 4881 طنا.