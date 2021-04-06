افتتاح معرض الأسر المنتجة بجمعية السيدة عذراء في شبرا

كثفت محافظة القاهرة أعمالها لإقامة المعارض حسب الخطة للتسهيل على المواطنين ورفع الأعباء عنهم.وافتتح محمد عبد الوهاب محمد، رئيس حي شبرا، والمهندس محمد عبد الغني، سكرتير الحي، معرض الأسر المنتجة بجمعية السيدة العذراء بشارع السيد مبروك، تحت إشراف حنان عزيز، مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف من القيادات التنفيذية والخدمية بشبرا.تأتي الأعمال في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور حسام الدين فوزي، نائبه للمنطقه الشمالية.