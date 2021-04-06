رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة الإدارية: إحالة 2953 قضية مخالفة بناء للمحاكمة في 2020

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:26 م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
محمد عيسي
طباعة
أصدرت النيابة الإدارية إحصائية بيانية بإجمالي عدد القضايا الخاصة بمخالفات البناء المتنوعة على مستوى الجمهورية، والتي انتهت فيها النيابة الإدارية إلى إحالتها للمحاكمة التأديبية خلال عام 2020،
وشملت الإحصائية مخالفات البناء، ومخالفات التعدي على أملاك الدولة، ومخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية.

وقد بلغ عدد القضايا التي انتهت فيها النيابة الإدارية للإحالة للمحاكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية خلال عام 2020، 2953 قضية جاء تفصيلها كالتالي:

- 1781 قضية مخالفات بناء انتهت فيها النيابة الإدارية للإحالة للمحاكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية خلال عام 2020.

- 945 قضية مخالفات تعدي على الأراضي الزراعية، انتهت فيها النيابة الإدارية للإحالة للمحاكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية خلال عام 2020.

- 227 قضية مخالفات تعدي على أملاك الدولة، انتهت فيها النيابة الإدارية للإحالة للمحاكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية خلال عام 2020.

جدير بالذكر أن أغلب تلك المخالفات التي أشارت إليها تلك الإحصائية جاءت عبر بلاغات الجهات الإدارية، أو الأجهزة الرقابية الواردة للنيابة الإدارية والتي تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة، لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها.

وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية في هذا الصدد تؤكد أنها اتخذت وستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة، في إطار واجبها لمكافحة الفساد المالي والإداري وإعلاء سيادة القانون.

يأتي ذلك اتساقًا مع الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وفي ضوء ما أثير من أحداث أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة مخالفات البناء بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي.


موضوعات متعلقة

قناة السويس تطلب مليار دولار تعويضات من «إيفرجيفن»

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

التحقيقات تكشف سر انتحار مسن في مترو «وادي حوف»

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش


الصور

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

سلالة جديدة من كورونا في رومانيا

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

«أسيوط الجديدة» تختتم أسبوعها الثقافي احتفالًا بالمرأة

«حروب الجيل الرابع» بثقافة تحيا مصر في الأسمرات

قصور الثقافة تحتفل بأعياد الربيع ويوم اليتيم بالغربية

وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا