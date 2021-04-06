النيابة الإدارية: إحالة 2953 قضية مخالفة بناء للمحاكمة في 2020

أصدرت النيابة الإدارية إحصائية بيانية بإجمالي عدد القضايا الخاصة بمخالفات البناء المتنوعة على مستوى الجمهورية، والتي انتهت فيها النيابة الإدارية إلى إحالتها للمحاكمة التأديبية خلال عام 2020،وشملت الإحصائية مخالفات البناء، ومخالفات التعدي على أملاك الدولة، ومخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية.وقد بلغ عدد القضايا التي انتهت فيها النيابة الإدارية للإحالة للمحاكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية خلال عام 2020، 2953 قضية جاء تفصيلها كالتالي:- 1781 قضية مخالفات بناء انتهت فيها النيابة الإدارية للإحالة للمحاكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية خلال عام 2020.- 945 قضية مخالفات تعدي على الأراضي الزراعية، انتهت فيها النيابة الإدارية للإحالة للمحاكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية خلال عام 2020.- 227 قضية مخالفات تعدي على أملاك الدولة، انتهت فيها النيابة الإدارية للإحالة للمحاكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية خلال عام 2020.جدير بالذكر أن أغلب تلك المخالفات التي أشارت إليها تلك الإحصائية جاءت عبر بلاغات الجهات الإدارية، أو الأجهزة الرقابية الواردة للنيابة الإدارية والتي تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة، لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها.وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية في هذا الصدد تؤكد أنها اتخذت وستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة، في إطار واجبها لمكافحة الفساد المالي والإداري وإعلاء سيادة القانون.يأتي ذلك اتساقًا مع الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وفي ضوء ما أثير من أحداث أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة مخالفات البناء بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي.



