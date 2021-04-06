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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يستقبل فريق المراجعة الخارجية لشهادات الأيزو

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:39 ص
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، فريق المراجعة الخارجية من الجهة المانحة لشهادة الأيزو Russian Register وذلك لمراجعة الجهاز الإداري للجامعة وقطاعاتها المختلفة للحصول على شهادة الأيزو ISO 9001: 2015.

رحب مبارك بالفريق الذى يضم المهندس ممدوح فتحى كبير المراجعين بالشركة الروسية المانحة للشهادات، والمهندس طارق أبو العلا مراجع بالشركة، مؤكدا أن الجامعة حريصة دائما على العمل بأنظمة الجودة وتطبيق معاييرها على كافة المستويات ليس فقط من أجل الحصول على شهادة الأيزو ولكن من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة بكل إدارة، وكذلك جودة العملية التعليمية بالكليات للتأهيل للحصول على الاعتماد القومي والدولي، وليكون نمط حياة دائم داخل الجامعة التى تعمل جاهدة لتحقيق رسالتها وتكون من الجامعات الرائدة فى تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية وتنفيذ خطتها الاستراتيجية التى وضعتها فى إطار التنمية المستدامة للدولة.

وعرض مبارك بعض الإنجازات التى حققتها الجامعة فى الفترة الأخيرة منها إنشاء جامعة المنوفية الأهلية والتى ستكون إضافة تعليمية وبحثية هامة تحقق رؤية ورسالة الجامعة، مشيدا بفريق عمل الجامعة الذى يسعى جاهدا لتطوير الجامعة وتحسين الأداء ويعمل للصالح العام.

وعقب اللقاء توجه فريق المراجعة لتنفيذ أجندة الزيارة ومراجعة ملفات إدارات الجامعة ووحداتها طبقا لمتطلبات المواصفة، ثم يعقبها جولات ميدانية لما تم إنجازه من إنشاءات وتجهيزات بالجامعة، وسوف يعقد في نهاية الزيارة جلسة ختامية مع رئيس الجامعة والعاملين لاستعراض نتائج الزيارة.

حضر اللقاء نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، دكتور عبده سعد الدين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم، دكتور محمد أمين استشارى نظم الجودة بالشركة، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، الدكتور وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، الدكتورة رانيا عزمى نائب مدير المركز، الدكتورة منى زناتى مدير عام التفتيش الفنى، أحمد صالح مدير إدارة التطوير وتقويم الأداء لضمان الجودة.

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