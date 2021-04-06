حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والزينة الكهربائية بالجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بحظر إقامة موائد الرحمن بالأحياء والمراكز والمدن وحظر إقامة أي سرادقات أو "فروشات" من شأنها إشغال الأرصفة أو الطريق العام، وذلك للحد من التكدسات المرورية بالشوارع والميادين خلال شهر رمضان المعظم.كما قرر محافظ الجيزة حظر إقامة أي "فروشات" على الأراضي الفضاء بدون ترخيص، وكذلك حظر إقامة الزينات الكهربائية، وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باتخاذ كافة الإجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهر رمضان المعظم وحال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا.وقال المحافظ إن القرارات تأتي في إطار تطبيق أقصى درجات الانضباط بشوارع المحافظة، وعدم السماح بإشغال الطريق خلال شهر رمضان المبارك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.