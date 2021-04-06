دورات تدريبية لرفع كفاءة الأخصائيين الرياضيين في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدورات التدريبية التي تقيمها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تهدف لتدريب العاملين بتلك اللجان على كيفية التعامل مع المشاكل، والأزمات التعامل مع جميع المواقف التي قد تواجههم أثناء المتابعات، وكيفية التغلب عليها في إطار تطبيق اللوائح، والقوانين المنظمة للعمل داخل الهيئات الشبابية، والرياضية التابعة للمديرية.من جهته أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية أقامت دورة تدريبية لرفع كفاءة الأخصائيين الرياضيين فنيا، وإداريا بمشاركة 40 متدربا من جميع الإدارات ومراكز الشباب، وذلك عقب تشكيل لجان المتابعة للوقوف على آخر المستجدات في مراكز الشباب.وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تضمنت الجلسات التدريبية عرض مفهوم المهارات والإدارة، ومتطلبات ومقومات الإداري الناجح في عصر التغيير والمعلوماتية، وعرض القواعد الأساسية لإدارة الوقت وتحديد الأولويات، وعرض آلية تنظيم الدورات الرياضية واللوائح والقوانين الرياضية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحرص على التباعد الاجتماعي.