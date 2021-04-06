آسر ياسين ونيللي كريم أبرز النجوم.. الخريطة الرمضانية لراديو «إنرجي»

آسر ياسين ونيللي كريم أبرز النجوم.. الخريطة الرمضانية لراديو «إنرجي»
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:36 ص
دعاء عبد المقصودطباعة
أعلن راديو إنرجي، خطته البرامجية والدرامية، التي يشارك بها في السباق الرمضاني 2021، وتشهد القائمة مجموعة من المفاجآت القوية سواء على مستوى البرامج أو المسلسلات والنجوم المشاركين.
وكشفت «إنرجي» عن أول مفاجآت خريطتها هذا العام، وهو التعاون الثاني بين نيللي كريم وآسر ياسين، بعد نجاح مسلسلهما في رمضان الماضي «بـ 100 وش»، ليعودا إلى أحلام المليونيرات في مسلسل إذاعي جديد باسم «عشان الـBig million».
المسلسل كتبه تامر حبيب ويشارك آسر ونيللي كريم في بطولته، وتدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه في فتاة هي أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالى الأحداث الكوميدية.
تذاع حلقات المسلسل يوميا على مدار شهر رمضان، الساعة الثالثة والنصف عصرا، والإعادة في الثامنة مساءً، واليوم الثاني في الواحدة والربع ظهرا.
وأيضا تحضر إنرجي لمفاجأة أخرى، وهو أول عمل إذاعي مشترك بين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد الزواج، في «رحلتي من الشك لبلطيم»، وهو مسلسل فانتازيا كوميدي عن العلاقات في السنة الأولى بعد الزواج، وتدور أحداثه في عام 2051.
يلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجين يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.
تذاع حلقات «رحلتي من الشك لبلطيم»، يوميا الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في تمام الساعة السابعة مساءً، والثانية عشر والربع ظهرا في اليوم التالي.
وعبرت عايدة سعودي، رئيس إذاعة إنرجي، عن سعادتها بالخريطة البرامجية القوية التي تشارك بها المحطة هذا العام، وإنتاج مسلسلاتها الخاصة بنفسها لأول مرة منذ بداية مشوارها في مصر.
وقالت عايدة سعودي، إن معظم المشاركين في الأعمال من «عائلة إنرجي» مثل تامر حبيب، كما كشفت عن خطتها لعودة ما يسمى بـ«مذيعة الربط»، واختيار سارة المنذر لتقديم هذه الفقرة، التي تربط بين الأغاني والبرامج وتتحدث للجمهور مباشرة عن التريندات والأخبار في خطوة تمثل عودة للزمن الجميل والنوستالجيا.
وتستمر المحطة للعام الخامس على التوالي في تنظيم مسابقة واستفتاء «كأس إنرجي للدراما»، بعد نجاحه على مدار الأعوام الماضية في إبراز وتكريم أفضل الأعمال الرمضانية من خلال لجنة تحكيم متخصصة، وتصويت ملايين من الجمهور.
وتذاع حلقات كأس إنرجي للدراما يوميا الساعة العاشرة والنصف مساءً، ويقدمها محمد طارق، قبل الحفل السنوي الذي تنظمه المحطة كل عام لتكريم الفائزين على مدار شهر رمضان، ونجاحه الملحوظ.
يشارك في كأس إنرجي للدراما هذا العام لجنتي تحكيم، الأولى لتقييم الأعمال أكاديميا ومكونة من علا الشافعي وحنان شومان وزين العابدين، والثانية هي لجنة تحكيم لقياس نجاح الأعمال على السوشيال ميديا مكونة من محمد طاهر وعبد الله غلوش.
يحتفي كأس إنرجي للدراما هذا العام، بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويخصص لها جزء من حلقة أسبوعيا، للحديث عن إسهاماتها في الدراما، بعدما اعتادت المشاركة في كل مواسم المسابقة والتعبير عن افتقادها هذا العام بعد رحيلها.
الخريطة البرامجية لراديو إنرجي
وتشارك هبة حسب مقدمة برنامج «الرحلة»، عمل جديد على إنرجي في رمضان وهو برنامج «عادتك ولا هتشتريها»، الذي يتحدث عن العادات والطقوس الرمضانية في مصر، وأصل وتاريخ كل منها، ويذاع يوميا في تمام الثامنة صباحا والإعادة الساعة 6.55 مساءً.
أيضا يقدم المذيع صبري زكي برنامجا جديدا وهو «تلاكيك»، ويكشف عن أبرز التلاكيك التي أضيفت لصفات شهر رمضان الحميدة، والتحجج بها دون وجه حق، في إطار مواقف أسرية كوميدية.
يذاع برنامج تلاكيك يوميا، الساعة السادسة مساءً، والإعادة في ثلاثة مواعيد هي الثامنة والنصف صباحا، والعاشرة والنصف، والسابعة إلا 10 دقائق مساءً.
وتقدم الإعلامية زهرة رامي برنامج على الهواء مباشرة يوميا في تمام الخامسة مساءً، وهو «نبتدي منين الحكاية»، ويستعرض حواديث بدايات المشوار الفني لأهم وأكبر الفنانين والمطربين في مصر والوطن العربي، وإذاعة تسجيلات نادرة عنهم.
تقدم معدة البرامج إيناس الشواف، برنامج «لأول مرة»، يذاع الساعة العاشرة مساءً، ويعاد الساعة 12.45 ظهرا، ويلتقي كل يوم فنان للحديث عن الأشياء الجديدة التي قام بها لأول مرة في بداية العقد الجديد.
ويظهر المذيع باسم كميل في رمضان هذا العام بفكرة جديدة، وهو برنامج «حرب العرايس»، ويستضيف منظم أفراح لعروسين مختلفين يوميا، ويطرح البرنامج فزورة حول عيب أو مشكلة في العريس أو العروس.
أما وائل منصور فيقدم البرنامج اليومي «ليفل الوحش» في تمام التاسعة مساءً، بينما تستمر أميرة شنب في تقديم برنامجها الرمضاني المميز على إنرجي «السفرة جاهزة» في تمام الثانية عشر ظهرا.
برنامج «صوم إنرجي» يشارك في تقديمه منة عامر وأحمد حسن، أما جمهور التخت العربي فهم على موعد مع أحمد عدلي لمدة ساعتين كل يوم بعد منتصف الليل في «تخت أمرك».
وكشفت «إنرجي» عن أول مفاجآت خريطتها هذا العام، وهو التعاون الثاني بين نيللي كريم وآسر ياسين، بعد نجاح مسلسلهما في رمضان الماضي «بـ 100 وش»، ليعودا إلى أحلام المليونيرات في مسلسل إذاعي جديد باسم «عشان الـBig million».
المسلسل كتبه تامر حبيب ويشارك آسر ونيللي كريم في بطولته، وتدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه في فتاة هي أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالى الأحداث الكوميدية.
تذاع حلقات المسلسل يوميا على مدار شهر رمضان، الساعة الثالثة والنصف عصرا، والإعادة في الثامنة مساءً، واليوم الثاني في الواحدة والربع ظهرا.
وأيضا تحضر إنرجي لمفاجأة أخرى، وهو أول عمل إذاعي مشترك بين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد الزواج، في «رحلتي من الشك لبلطيم»، وهو مسلسل فانتازيا كوميدي عن العلاقات في السنة الأولى بعد الزواج، وتدور أحداثه في عام 2051.
يلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجين يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.
تذاع حلقات «رحلتي من الشك لبلطيم»، يوميا الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في تمام الساعة السابعة مساءً، والثانية عشر والربع ظهرا في اليوم التالي.
وعبرت عايدة سعودي، رئيس إذاعة إنرجي، عن سعادتها بالخريطة البرامجية القوية التي تشارك بها المحطة هذا العام، وإنتاج مسلسلاتها الخاصة بنفسها لأول مرة منذ بداية مشوارها في مصر.
وقالت عايدة سعودي، إن معظم المشاركين في الأعمال من «عائلة إنرجي» مثل تامر حبيب، كما كشفت عن خطتها لعودة ما يسمى بـ«مذيعة الربط»، واختيار سارة المنذر لتقديم هذه الفقرة، التي تربط بين الأغاني والبرامج وتتحدث للجمهور مباشرة عن التريندات والأخبار في خطوة تمثل عودة للزمن الجميل والنوستالجيا.
وتستمر المحطة للعام الخامس على التوالي في تنظيم مسابقة واستفتاء «كأس إنرجي للدراما»، بعد نجاحه على مدار الأعوام الماضية في إبراز وتكريم أفضل الأعمال الرمضانية من خلال لجنة تحكيم متخصصة، وتصويت ملايين من الجمهور.
وتذاع حلقات كأس إنرجي للدراما يوميا الساعة العاشرة والنصف مساءً، ويقدمها محمد طارق، قبل الحفل السنوي الذي تنظمه المحطة كل عام لتكريم الفائزين على مدار شهر رمضان، ونجاحه الملحوظ.
يشارك في كأس إنرجي للدراما هذا العام لجنتي تحكيم، الأولى لتقييم الأعمال أكاديميا ومكونة من علا الشافعي وحنان شومان وزين العابدين، والثانية هي لجنة تحكيم لقياس نجاح الأعمال على السوشيال ميديا مكونة من محمد طاهر وعبد الله غلوش.
يحتفي كأس إنرجي للدراما هذا العام، بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويخصص لها جزء من حلقة أسبوعيا، للحديث عن إسهاماتها في الدراما، بعدما اعتادت المشاركة في كل مواسم المسابقة والتعبير عن افتقادها هذا العام بعد رحيلها.
الخريطة البرامجية لراديو إنرجي
وتشارك هبة حسب مقدمة برنامج «الرحلة»، عمل جديد على إنرجي في رمضان وهو برنامج «عادتك ولا هتشتريها»، الذي يتحدث عن العادات والطقوس الرمضانية في مصر، وأصل وتاريخ كل منها، ويذاع يوميا في تمام الثامنة صباحا والإعادة الساعة 6.55 مساءً.
أيضا يقدم المذيع صبري زكي برنامجا جديدا وهو «تلاكيك»، ويكشف عن أبرز التلاكيك التي أضيفت لصفات شهر رمضان الحميدة، والتحجج بها دون وجه حق، في إطار مواقف أسرية كوميدية.
يذاع برنامج تلاكيك يوميا، الساعة السادسة مساءً، والإعادة في ثلاثة مواعيد هي الثامنة والنصف صباحا، والعاشرة والنصف، والسابعة إلا 10 دقائق مساءً.
وتقدم الإعلامية زهرة رامي برنامج على الهواء مباشرة يوميا في تمام الخامسة مساءً، وهو «نبتدي منين الحكاية»، ويستعرض حواديث بدايات المشوار الفني لأهم وأكبر الفنانين والمطربين في مصر والوطن العربي، وإذاعة تسجيلات نادرة عنهم.
تقدم معدة البرامج إيناس الشواف، برنامج «لأول مرة»، يذاع الساعة العاشرة مساءً، ويعاد الساعة 12.45 ظهرا، ويلتقي كل يوم فنان للحديث عن الأشياء الجديدة التي قام بها لأول مرة في بداية العقد الجديد.
ويظهر المذيع باسم كميل في رمضان هذا العام بفكرة جديدة، وهو برنامج «حرب العرايس»، ويستضيف منظم أفراح لعروسين مختلفين يوميا، ويطرح البرنامج فزورة حول عيب أو مشكلة في العريس أو العروس.
أما وائل منصور فيقدم البرنامج اليومي «ليفل الوحش» في تمام التاسعة مساءً، بينما تستمر أميرة شنب في تقديم برنامجها الرمضاني المميز على إنرجي «السفرة جاهزة» في تمام الثانية عشر ظهرا.
برنامج «صوم إنرجي» يشارك في تقديمه منة عامر وأحمد حسن، أما جمهور التخت العربي فهم على موعد مع أحمد عدلي لمدة ساعتين كل يوم بعد منتصف الليل في «تخت أمرك».