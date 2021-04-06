رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

آسر ياسين ونيللي كريم أبرز النجوم.. الخريطة الرمضانية لراديو «إنرجي»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:36 ص
آسر ياسين ونيللي
آسر ياسين ونيللي كريم
دعاء عبد المقصود
طباعة
أعلن راديو إنرجي، خطته البرامجية والدرامية، التي يشارك بها في السباق الرمضاني 2021، وتشهد القائمة مجموعة من المفاجآت القوية سواء على مستوى البرامج أو المسلسلات والنجوم المشاركين.

وكشفت «إنرجي» عن أول مفاجآت خريطتها هذا العام، وهو التعاون الثاني بين نيللي كريم وآسر ياسين، بعد نجاح مسلسلهما في رمضان الماضي «بـ 100 وش»، ليعودا إلى أحلام المليونيرات في مسلسل إذاعي جديد باسم «عشان الـBig million».

المسلسل كتبه تامر حبيب ويشارك آسر ونيللي كريم في بطولته، وتدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه في فتاة هي أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالى الأحداث الكوميدية.

تذاع حلقات المسلسل يوميا على مدار شهر رمضان، الساعة الثالثة والنصف عصرا، والإعادة في الثامنة مساءً، واليوم الثاني في الواحدة والربع ظهرا.

وأيضا تحضر إنرجي لمفاجأة أخرى، وهو أول عمل إذاعي مشترك بين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد الزواج، في «رحلتي من الشك لبلطيم»، وهو مسلسل فانتازيا كوميدي عن العلاقات في السنة الأولى بعد الزواج، وتدور أحداثه في عام 2051.

يلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجين يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.

تذاع حلقات «رحلتي من الشك لبلطيم»، يوميا الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في تمام الساعة السابعة مساءً، والثانية عشر والربع ظهرا في اليوم التالي.

وعبرت عايدة سعودي، رئيس إذاعة إنرجي، عن سعادتها بالخريطة البرامجية القوية التي تشارك بها المحطة هذا العام، وإنتاج مسلسلاتها الخاصة بنفسها لأول مرة منذ بداية مشوارها في مصر.

وقالت عايدة سعودي، إن معظم المشاركين في الأعمال من «عائلة إنرجي» مثل تامر حبيب، كما كشفت عن خطتها لعودة ما يسمى بـ«مذيعة الربط»، واختيار سارة المنذر لتقديم هذه الفقرة، التي تربط بين الأغاني والبرامج وتتحدث للجمهور مباشرة عن التريندات والأخبار في خطوة تمثل عودة للزمن الجميل والنوستالجيا.

وتستمر المحطة للعام الخامس على التوالي في تنظيم مسابقة واستفتاء «كأس إنرجي للدراما»، بعد نجاحه على مدار الأعوام الماضية في إبراز وتكريم أفضل الأعمال الرمضانية من خلال لجنة تحكيم متخصصة، وتصويت ملايين من الجمهور.

وتذاع حلقات كأس إنرجي للدراما يوميا الساعة العاشرة والنصف مساءً، ويقدمها محمد طارق، قبل الحفل السنوي الذي تنظمه المحطة كل عام لتكريم الفائزين على مدار شهر رمضان، ونجاحه الملحوظ.

يشارك في كأس إنرجي للدراما هذا العام لجنتي تحكيم، الأولى لتقييم الأعمال أكاديميا ومكونة من علا الشافعي وحنان شومان وزين العابدين، والثانية هي لجنة تحكيم لقياس نجاح الأعمال على السوشيال ميديا مكونة من محمد طاهر وعبد الله غلوش.

يحتفي كأس إنرجي للدراما هذا العام، بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويخصص لها جزء من حلقة أسبوعيا، للحديث عن إسهاماتها في الدراما، بعدما اعتادت المشاركة في كل مواسم المسابقة والتعبير عن افتقادها هذا العام بعد رحيلها.

الخريطة البرامجية لراديو إنرجي
وتشارك هبة حسب مقدمة برنامج «الرحلة»، عمل جديد على إنرجي في رمضان وهو برنامج «عادتك ولا هتشتريها»، الذي يتحدث عن العادات والطقوس الرمضانية في مصر، وأصل وتاريخ كل منها، ويذاع يوميا في تمام الثامنة صباحا والإعادة الساعة 6.55 مساءً.

أيضا يقدم المذيع صبري زكي برنامجا جديدا وهو «تلاكيك»، ويكشف عن أبرز التلاكيك التي أضيفت لصفات شهر رمضان الحميدة، والتحجج بها دون وجه حق، في إطار مواقف أسرية كوميدية.

يذاع برنامج تلاكيك يوميا، الساعة السادسة مساءً، والإعادة في ثلاثة مواعيد هي الثامنة والنصف صباحا، والعاشرة والنصف، والسابعة إلا 10 دقائق مساءً.

وتقدم الإعلامية زهرة رامي برنامج على الهواء مباشرة يوميا في تمام الخامسة مساءً، وهو «نبتدي منين الحكاية»، ويستعرض حواديث بدايات المشوار الفني لأهم وأكبر الفنانين والمطربين في مصر والوطن العربي، وإذاعة تسجيلات نادرة عنهم.

تقدم معدة البرامج إيناس الشواف، برنامج «لأول مرة»، يذاع الساعة العاشرة مساءً، ويعاد الساعة 12.45 ظهرا، ويلتقي كل يوم فنان للحديث عن الأشياء الجديدة التي قام بها لأول مرة في بداية العقد الجديد.

ويظهر المذيع باسم كميل في رمضان هذا العام بفكرة جديدة، وهو برنامج «حرب العرايس»، ويستضيف منظم أفراح لعروسين مختلفين يوميا، ويطرح البرنامج فزورة حول عيب أو مشكلة في العريس أو العروس.

أما وائل منصور فيقدم البرنامج اليومي «ليفل الوحش» في تمام التاسعة مساءً، بينما تستمر أميرة شنب في تقديم برنامجها الرمضاني المميز على إنرجي «السفرة جاهزة» في تمام الثانية عشر ظهرا.

برنامج «صوم إنرجي» يشارك في تقديمه منة عامر وأحمد حسن، أما جمهور التخت العربي فهم على موعد مع أحمد عدلي لمدة ساعتين كل يوم بعد منتصف الليل في «تخت أمرك».

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل


الصور

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

سلالة جديدة من كورونا في رومانيا

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

«أسيوط الجديدة» تختتم أسبوعها الثقافي احتفالًا بالمرأة

«حروب الجيل الرابع» بثقافة تحيا مصر في الأسمرات

قصور الثقافة تحتفل بأعياد الربيع ويوم اليتيم بالغربية

وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا