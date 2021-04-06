آسر ياسين ونيللي كريم أبرز النجوم.. الخريطة الرمضانية لراديو «إنرجي»

أعلن راديو إنرجي، خطته البرامجية والدرامية، التي يشارك بها في السباق الرمضاني 2021، وتشهد القائمة مجموعة من المفاجآت القوية سواء على مستوى البرامج أو المسلسلات والنجوم المشاركين.وكشفت «إنرجي» عن أول مفاجآت خريطتها هذا العام، وهو التعاون الثاني بين نيللي كريم وآسر ياسين، بعد نجاح مسلسلهما في رمضان الماضي «بـ 100 وش»، ليعودا إلى أحلام المليونيرات في مسلسل إذاعي جديد باسم «عشان الـBig million».المسلسل كتبه تامر حبيب ويشارك آسر ونيللي كريم في بطولته، وتدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه في فتاة هي أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالى الأحداث الكوميدية.تذاع حلقات المسلسل يوميا على مدار شهر رمضان، الساعة الثالثة والنصف عصرا، والإعادة في الثامنة مساءً، واليوم الثاني في الواحدة والربع ظهرا.وأيضا تحضر إنرجي لمفاجأة أخرى، وهو أول عمل إذاعي مشترك بين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد الزواج، في «رحلتي من الشك لبلطيم»، وهو مسلسل فانتازيا كوميدي عن العلاقات في السنة الأولى بعد الزواج، وتدور أحداثه في عام 2051.يلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجين يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.تذاع حلقات «رحلتي من الشك لبلطيم»، يوميا الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في تمام الساعة السابعة مساءً، والثانية عشر والربع ظهرا في اليوم التالي.وعبرت عايدة سعودي، رئيس إذاعة إنرجي، عن سعادتها بالخريطة البرامجية القوية التي تشارك بها المحطة هذا العام، وإنتاج مسلسلاتها الخاصة بنفسها لأول مرة منذ بداية مشوارها في مصر.وقالت عايدة سعودي، إن معظم المشاركين في الأعمال من «عائلة إنرجي» مثل تامر حبيب، كما كشفت عن خطتها لعودة ما يسمى بـ«مذيعة الربط»، واختيار سارة المنذر لتقديم هذه الفقرة، التي تربط بين الأغاني والبرامج وتتحدث للجمهور مباشرة عن التريندات والأخبار في خطوة تمثل عودة للزمن الجميل والنوستالجيا.وتستمر المحطة للعام الخامس على التوالي في تنظيم مسابقة واستفتاء «كأس إنرجي للدراما»، بعد نجاحه على مدار الأعوام الماضية في إبراز وتكريم أفضل الأعمال الرمضانية من خلال لجنة تحكيم متخصصة، وتصويت ملايين من الجمهور.وتذاع حلقات كأس إنرجي للدراما يوميا الساعة العاشرة والنصف مساءً، ويقدمها محمد طارق، قبل الحفل السنوي الذي تنظمه المحطة كل عام لتكريم الفائزين على مدار شهر رمضان، ونجاحه الملحوظ.يشارك في كأس إنرجي للدراما هذا العام لجنتي تحكيم، الأولى لتقييم الأعمال أكاديميا ومكونة من علا الشافعي وحنان شومان وزين العابدين، والثانية هي لجنة تحكيم لقياس نجاح الأعمال على السوشيال ميديا مكونة من محمد طاهر وعبد الله غلوش.يحتفي كأس إنرجي للدراما هذا العام، بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويخصص لها جزء من حلقة أسبوعيا، للحديث عن إسهاماتها في الدراما، بعدما اعتادت المشاركة في كل مواسم المسابقة والتعبير عن افتقادها هذا العام بعد رحيلها.الخريطة البرامجية لراديو إنرجيوتشارك هبة حسب مقدمة برنامج «الرحلة»، عمل جديد على إنرجي في رمضان وهو برنامج «عادتك ولا هتشتريها»، الذي يتحدث عن العادات والطقوس الرمضانية في مصر، وأصل وتاريخ كل منها، ويذاع يوميا في تمام الثامنة صباحا والإعادة الساعة 6.55 مساءً.أيضا يقدم المذيع صبري زكي برنامجا جديدا وهو «تلاكيك»، ويكشف عن أبرز التلاكيك التي أضيفت لصفات شهر رمضان الحميدة، والتحجج بها دون وجه حق، في إطار مواقف أسرية كوميدية.يذاع برنامج تلاكيك يوميا، الساعة السادسة مساءً، والإعادة في ثلاثة مواعيد هي الثامنة والنصف صباحا، والعاشرة والنصف، والسابعة إلا 10 دقائق مساءً.وتقدم الإعلامية زهرة رامي برنامج على الهواء مباشرة يوميا في تمام الخامسة مساءً، وهو «نبتدي منين الحكاية»، ويستعرض حواديث بدايات المشوار الفني لأهم وأكبر الفنانين والمطربين في مصر والوطن العربي، وإذاعة تسجيلات نادرة عنهم.تقدم معدة البرامج إيناس الشواف، برنامج «لأول مرة»، يذاع الساعة العاشرة مساءً، ويعاد الساعة 12.45 ظهرا، ويلتقي كل يوم فنان للحديث عن الأشياء الجديدة التي قام بها لأول مرة في بداية العقد الجديد.ويظهر المذيع باسم كميل في رمضان هذا العام بفكرة جديدة، وهو برنامج «حرب العرايس»، ويستضيف منظم أفراح لعروسين مختلفين يوميا، ويطرح البرنامج فزورة حول عيب أو مشكلة في العريس أو العروس.أما وائل منصور فيقدم البرنامج اليومي «ليفل الوحش» في تمام التاسعة مساءً، بينما تستمر أميرة شنب في تقديم برنامجها الرمضاني المميز على إنرجي «السفرة جاهزة» في تمام الثانية عشر ظهرا.برنامج «صوم إنرجي» يشارك في تقديمه منة عامر وأحمد حسن، أما جمهور التخت العربي فهم على موعد مع أحمد عدلي لمدة ساعتين كل يوم بعد منتصف الليل في «تخت أمرك».