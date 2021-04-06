ضوابط تصحيح اختبارات «أولى وتانية ثانوي» بالترم الثاني
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:36 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تصحيح امتحانات الترم الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى سوف تتم تحت أشراف الإدارات التعليمية.
أوضحت المصادر، أن الإدارات التعليمية ستقوم بإعداد خطة لتصحيح الأوراق الامتحانية بالتبادل بين المدارس الثانوى التى تقع فى نطاق كل إدارة تعليمية.
وأضافت المصادر، أن الإدارة التعليمية، ستتولي تجميع درجات الطلاب من المدارس التابعة لها عن طريق اسطوانة مدمجة cd، بعد امتحانات شهر مايو تمهيدا لإرسالها إلى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى وذلك عبر تطبيق سيتم إخطار الإدارات التعليمية به لإعداد النتيجة.
وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت أن متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحانات شهر أبريل وشهر مايو نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسي الأول وأداء الامتحان التكميلي (في حالة كان مقرر له امتحان تكميلي).
وتُعقد الامتحانات مجمعة بواقع 15 سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت) ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلًا عن اصطحاب الكتاب المدرسي.
جدير بالذكر، أنه سيتم إعداد النتيجة فى صورة تقديرات بالألوان المحددة، لتحديد نتيجة الطالب النهائية، وفى حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية "ضعيف"، فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى أداء امتحان الدور الثانى فى تلك المواد.
أوضحت المصادر، أن الإدارات التعليمية ستقوم بإعداد خطة لتصحيح الأوراق الامتحانية بالتبادل بين المدارس الثانوى التى تقع فى نطاق كل إدارة تعليمية.
وأضافت المصادر، أن الإدارة التعليمية، ستتولي تجميع درجات الطلاب من المدارس التابعة لها عن طريق اسطوانة مدمجة cd، بعد امتحانات شهر مايو تمهيدا لإرسالها إلى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى وذلك عبر تطبيق سيتم إخطار الإدارات التعليمية به لإعداد النتيجة.
وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت أن متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحانات شهر أبريل وشهر مايو نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسي الأول وأداء الامتحان التكميلي (في حالة كان مقرر له امتحان تكميلي).
وتُعقد الامتحانات مجمعة بواقع 15 سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت) ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلًا عن اصطحاب الكتاب المدرسي.
جدير بالذكر، أنه سيتم إعداد النتيجة فى صورة تقديرات بالألوان المحددة، لتحديد نتيجة الطالب النهائية، وفى حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية "ضعيف"، فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى أداء امتحان الدور الثانى فى تلك المواد.