ضوابط تصحيح اختبارات «أولى وتانية ثانوي» بالترم الثاني

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تصحيح امتحانات الترم الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى سوف تتم تحت أشراف الإدارات التعليمية.أوضحت المصادر، أن الإدارات التعليمية ستقوم بإعداد خطة لتصحيح الأوراق الامتحانية بالتبادل بين المدارس الثانوى التى تقع فى نطاق كل إدارة تعليمية.وأضافت المصادر، أن الإدارة التعليمية، ستتولي تجميع درجات الطلاب من المدارس التابعة لها عن طريق اسطوانة مدمجة cd، بعد امتحانات شهر مايو تمهيدا لإرسالها إلى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى وذلك عبر تطبيق سيتم إخطار الإدارات التعليمية به لإعداد النتيجة.وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت أن متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحانات شهر أبريل وشهر مايو نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسي الأول وأداء الامتحان التكميلي (في حالة كان مقرر له امتحان تكميلي).وتُعقد الامتحانات مجمعة بواقع 15 سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت) ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلًا عن اصطحاب الكتاب المدرسي.جدير بالذكر، أنه سيتم إعداد النتيجة فى صورة تقديرات بالألوان المحددة، لتحديد نتيجة الطالب النهائية، وفى حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية "ضعيف"، فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى أداء امتحان الدور الثانى فى تلك المواد.