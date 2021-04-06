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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:42 ص
بعدادات الكهرباء
بعدادات الكهرباء
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر.

وقال المركز في بيان له، إنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر، مُوضحةً أن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع تتم وفقًا لهيكلة أسعار شرائح الاستهلاك المعلن عنها، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، حيث يضاف الرصيد الجديد الذي يتم شحنه للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاده تمامًا حسب استهلاك المشترك، مُشددةً على أنه لا يتم خصم أي مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة طبقًا للاستهلاك فقط.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطنين شحن كروت الكهرباء للعدادات مسبوقة الدفع من منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو عبر التطبيقات على الهاتف المحمول الذي يدعم خاصية الـ"NFC"، مشيرة إلى أنه الانتهاء من تركيب ما يقرب من 10 ملايين عداد كهرباء مسبوق الدفع بمختلف أنحاء الجمهورية، الأمر الذي أسهم في القضاء على العديد من المشكلات التي كانت تواجه قطاع الكهرباء والمواطن، وأبرزها مشكلات فواتير الكهرباء.

كما ساعد على تحمل المستهلك قيمة الاستهلاك الفعلي فقط لاستهلاكه من الكهرباء، إلى جانب المساهمة في ترشيد الاستهلاك، حيث تمكن العدادات مسبوقة الدفع المستهلك من معرفة رصيده، ومن ثم يتمكن من خفض الاستهلاك.

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