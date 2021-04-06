رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الخميس.. مؤتمر تدريبي لـ«محامي شمال القاهرة» بالتعاون مع وزارة العدل

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:33 ص
وزارة العدل
وزارة العدل
محمد جعفر
طباعة
أعلنت لجنة الشباب بنقابة محامي شمال القاهرة، عن توقيع برتوكول تعاون تدريبي بين نقابة شمال القاهرة الفرعية، ووزارة العدل (قسم تكنولوجيا المعلومات).

وصرح محمد هيبة، عضو الشباب بفرعية شمال القاهرة، بأن البروتوكول يختص بعقد مؤتمر يتم من خلاله تدريب محامي الفرعية على كيفية تسجيل حساب شخصي للمحامي؛ وكذلك رفع الدعاوي القضائية عن بعد عن طريق شبكة الإنترنت عبر بوابة مصر الرقمية.

وأكد عضو الشباب، أن المؤتمر التدريبي سينطلق الخميس المقبل، بمقر محكمة شمال القاهرة، المبني القديم بالدور الثاني قاعة رقم (2)، في تمام الساعة الثانية ظهرآ.

وأوضح، أن المؤتمر سيحاضر فيه المستشار أحمد سري، مساعد وزير العدل ورئيس مركز المعلومات القضائية، والمستشار أحمد بهجت، نائب رئيس مركز المعلومات القضائية، وبحضور المستشار محسن دردير، رئيس محكمة شمال القاهرة، ومجلس فرعية شمال القاهرة، برئاسة الاستاذ عمرو محي الدين، نقيب محامي شمال القاهرة.

ونبه هيبة إلى أن الفرعية وفرت المادة العلمية عن كيفية إنشاء حساب شخصي، وكذلك المادة العلمية عن كيفية رفع الدعاوى القضائية؛ على أن يتم توزيعها قبل بدء المؤتمر، مشددًا على أن الحضور بأسبقية الحجز يوم المؤتمر.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش


الصور

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

سلالة جديدة من كورونا في رومانيا

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

«أسيوط الجديدة» تختتم أسبوعها الثقافي احتفالًا بالمرأة

«حروب الجيل الرابع» بثقافة تحيا مصر في الأسمرات

قصور الثقافة تحتفل بأعياد الربيع ويوم اليتيم بالغربية

وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا