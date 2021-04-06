الخميس.. مؤتمر تدريبي لـ«محامي شمال القاهرة» بالتعاون مع وزارة العدل

أعلنت لجنة الشباب بنقابة محامي شمال القاهرة، عن توقيع برتوكول تعاون تدريبي بين نقابة شمال القاهرة الفرعية، ووزارة العدل (قسم تكنولوجيا المعلومات).وصرح محمد هيبة، عضو الشباب بفرعية شمال القاهرة، بأن البروتوكول يختص بعقد مؤتمر يتم من خلاله تدريب محامي الفرعية على كيفية تسجيل حساب شخصي للمحامي؛ وكذلك رفع الدعاوي القضائية عن بعد عن طريق شبكة الإنترنت عبر بوابة مصر الرقمية.وأكد عضو الشباب، أن المؤتمر التدريبي سينطلق الخميس المقبل، بمقر محكمة شمال القاهرة، المبني القديم بالدور الثاني قاعة رقم (2)، في تمام الساعة الثانية ظهرآ.وأوضح، أن المؤتمر سيحاضر فيه المستشار أحمد سري، مساعد وزير العدل ورئيس مركز المعلومات القضائية، والمستشار أحمد بهجت، نائب رئيس مركز المعلومات القضائية، وبحضور المستشار محسن دردير، رئيس محكمة شمال القاهرة، ومجلس فرعية شمال القاهرة، برئاسة الاستاذ عمرو محي الدين، نقيب محامي شمال القاهرة.ونبه هيبة إلى أن الفرعية وفرت المادة العلمية عن كيفية إنشاء حساب شخصي، وكذلك المادة العلمية عن كيفية رفع الدعاوى القضائية؛ على أن يتم توزيعها قبل بدء المؤتمر، مشددًا على أن الحضور بأسبقية الحجز يوم المؤتمر.