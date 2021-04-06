جامعة سوهاج توافق على اعتماد برامج جديدة بكلية العلوم

وافق مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس الجامعة، على اعتماد عدد من البرامج الجديدة الخاصة بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم، كما ناقش عدد من المتطلبات والمقترحات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية داخل الكلية.وقال رئيس الجامعة: إن ذلك يأتي تطبيقًا لسياسة الدولة في إنشاء برامج جديدة ذات صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل الفعلية الحالية والمستقبلية بمصر والعالم، من خلال التركيز على التخصصات التي تخدم الخطة التنموية المصرية.ومن جهته، قال الدكتور كمال سيد خليل، القائم بأعمال عميد الكلية، إن زيادة عدد البرامج الدراسية الجديدة بالكلية يؤكد على الاستمرار المباشر في التقدم والتميز في ظل وجود هيئة تدريسية متميزة ومعامل بحثية متطورة، مضيفًا أن البرامج الجديدة تعد تطور طبيعي للعملية التعليمية لتواكب خطة التطوير بالكلية واحتياجات سوق العمل والخروج من التمسك باللوائح التقليدية والانطلاق نحو آفاق جديدة تلبي احتياجات الأفراد والمجتمع، مشيرًا إلى أن البرامج الجديدة التي تم اعتماد لائحتها تضم 6 برامج هى بكالوريوس العلوم في الفيزياء الحيوية والطبية، الكيمياء الحيوية، البيولوجيا الجزيئية والطفيليات، وأيضًا التكنولوجيا الحيوية، الإحصاء الرياضي والبرمجة، وأخيرًا الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية.جدير بالذكر أنه يوجد بكلية العلوم 12 برنامجًا من البرامج المطورة التي صدر القرار الوزاري باعتمادها سبتمبر الماضي، لتتم بذلك الكلية منظومة التطوير الأكاديمي فى مرحلة البكالوريوس، وجارٍ حاليًا العمل على تطوير لائحة الدراسات العليا فى ظل الاهتمام الذى يوليه رئيس الجامعة بتطوير العملية التدريسية والبحثية بالجامعة.