بدء جلسة مباحثات مغلقة لمناقشة بيان كينشاسا الختامي بشأن سد النهضة

بدأت منذ قليل، جلسة مباحثات مغلقة بين وزراء السودان ومصر وإثيوبيا، لمناقشة بيان كينشاسا الختامي بشأن سد النهضة.ووقعت خلافات عديدة، الإثنين، خلال الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة.وذكرت "سكاي نيوز عربية" أن أولى الخلافات تجلت في دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في المرحلة القادمة.ويتمسك السودان ومصر بالدعوة لتوسيع الوساطة لتشمل أميركا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، حيث تدعو الأخيرة لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بواسطة الدول الثلاث.