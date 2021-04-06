خبيرة تجميل تكشف أنسب ألوان «الروج» في الربيع

تنتشر الألوان الزاهية في فصل الربيع، بالنسبة للشعر أو الميك أب.ويدور التساؤل حول هناك موضة ألوان الشفاه (الروج) في ربيع 2021.وقالت خبيرة التجميل آية البط، إنه "إذا كانت بشرتك باردة مع لون بشرة فاتح؛ فألوان الكافيه والبنيات والنيود مناسبة، أما إذا كانت بشرة متوسط، يمكن اختيار روج بلون التوت البري أو الوردي".وأضافت خبيرة التجميل لـ "الدستور"، أن "البشرة الباردة ودرجتها سمراء يمكن اختيار اللون النبيتي أو الأحمر الفاتح، وللبشرة الفاتحة الدافئة يكون لون أحمر الشفاه الخوخي أو الوردي الفاتح مثالي لها، أما المتوسطة الدافئة يفضل اختيار أحمر الشفاه النحاسي أو البرونزي، لكن المحايدة يليق معها العديد من ألوان أحمر الشفاه، وستكون كلها مناسبة".وأوضحت أن "لون الشعر يتحكم في ألوان الروچ الخاص بموضة ربيع 2021، فمثلا الشعر الداكن والبشرة الفاتحة، يجب أن يكون أحمر الشفاه باللون النبيتي أو الأحمر بدرجة متوسطة أو الأحمر أو الوردي".وتابعت "أما الشعر الداكن والبشرة السمراء، فلون أحمر الشفاه المناسب هو الذهبي، أو البرونزي، أو البني، أو البيج، والشعر الأشقر والبشرة الفاتحة اختاري لون الشفاه باللون الوردي الفاتح أو الأرجواني الممزوج باللون الوردي أو النبيتي، والشعر الأشقر والبشرة السمراء فلون أحمر الشفاه المناسب هو الخوخي، والبيج، والوردي، والسيمون".