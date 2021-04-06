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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي
برلماني يطالب بإنشاء مركز لإنقاذ مرضى الثلاسيميا بالإسكندرية
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:30 ص
عائشة حسن
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