الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس بطرس

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الثلاثاء، بعيد القديس بطرس من فيرونا.وروي الأب وليم عبدالمسيح سعيد- الفرنسيسكاني سيرته، قائلًا: "ولد بطرس في فيرونا عام 1205م من عائلة تعتنق البدعة المانوية، لكن بطرس الصبي لم يتأثر بها لأنه كان محاط بالنعمة الإلهية ثم أرسله والده إلى مدرسة كاثوليكية، حيث تعلم المبادئ المسيحية والعقيدة الرسولية، وتمت معجزات كثيرة بشفاعته".وتابع: "كما أن الأسقف الهرطوقي دانييل يدا جيوسانو الذي تأمر على موته وندم على خطيئته وتحول إلى الإيمان القويم والقاتل نفسه كارينو الذي انضم لاحقًا إلى رهبنة الدومينيكان".وأضاف: "وبعد 11 شهرًا فقط من وفاته قام البابا إنوسنت بإعلانه قديسًا في ساحة الدومينيكان في بيروجيا يوم 9 مارس عام 1253".