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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب جامعة سوهاج يشاركون في صياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:30 ص
طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تشارك بوفد طلابي في فعاليات ورشة العمل التي تُنظم بمعهد إعداد القادة بحلوان، حول "الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء2021 - 2026 "، وذلك في الفترة من 5 حتي 7 أبريل الجاري، وأن الورشة تأتى ضمن سلسلة ورش العمل المقرر تنفيذها بكافة محافظات الجمهورية، بهدف مشاركة الشباب المصري في وضع وصياغة استراتيجية شاملة لتكون خارطة طريق لجميع الأطراف المعنية والعاملة في المجالات المتعلقة بالشباب.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب تتضمن عدداََ من الأهداف الرئيسية التي ترتكز علي المحاور الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، البيئية، والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى الارتقاء بمجالات الصحة، التعليم، القضاء على الفقر والأمية والعشوائيات، مشيدًا بالدور الملموس للدولة تجاه الشباب وحرصها علي الاستماع لهم والأخذ بأفكارهم ومقترحاتهم، إلى جانب التعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، مؤكدًا على أهمية استثمار طاقات الشباب الذين يعدون أمل المستقبل وأساس التطوير والتنمية للمجتمعات.

من جهته قال محمد يوسف، مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن ورش عمل الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء، تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مضيفًا أنه يتم من خلال تلك الورش استطلاع أراء الشباب ومعرفة أهدافهم لإشراكهم في إعداد الاستراتيجية بما يتناسب مع متطلباتهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تشارك بوفد مكون من 5 طلاب، يضم محمد حماده، رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة، مهاب محمد، نائب رئيس اتحاد الطلاب، أريج ناصر أمين، مساعد اللجنة الفنية العليا، محمد أحمد، ووفاء أحمد عضوي.
طلاب جامعة سوهاج يشاركون في صياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب
طلاب جامعة سوهاج يشاركون في صياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب
طلاب جامعة سوهاج يشاركون في صياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب
طلاب جامعة سوهاج يشاركون في صياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب
طلاب جامعة سوهاج يشاركون في صياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب
طلاب جامعة سوهاج يشاركون في صياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب

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