وزير الكهرباء يستقبل رئيس «جايكا» الجديد بالقاهرة

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة Matasunaga Hideki الرئيس الجديد للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والوكالة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.وأكد الدكتور شاكر على عمق علاقات بين مصر واليابان في مختلف المجالات، مشيرًا إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.وأشار شاكر إلى التعاون السابق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) منذ أوائل الثمانينيات، حيث قدمت الوكالة العديد من برامج التعاون مع قطاع الكهرباء في مصر، منها مشروعات إعادة تأهيل شبكات التوزيع والطاقات المتجددة وبناء القدرات للكوادر البشرية وكفاءة استخدام الطاقة.وأشار إلى أن مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى حوالى 90 جيجاوات.وأضاف أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، مؤكدًا على تعظيم الإستفادة من هذه القدرات فى العديد من المجالات ومن بينها تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.وأبدى شاكر ترحيبه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى في مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر الذى يحظى حاليًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، حيث تعمل حاليًا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.وأكد على تطلع مصر للاستفادة من الخبرات اليابانية فى هذا المجال خاصةً مع توقيع اتفاقيات نوايا مع شركة سيمنس الألمانية وشركة ديمى البلجيكية.وأشاد Matasunaga Hideki الرئيس الجديد للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) لمنطقة الشرق الأوسط وأووربا بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكدًا على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبيرة فى كافة المجالات.وأعرب عن رغبته في الاستثمار على أرض مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وسيتم بحث كيفية تعزيز التعاون فى مجالات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.ويأتى هذا اللقاء فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وتنفيذ استراتيجية الدولة التى تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.