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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري»: حصر وطرح محلات «سيل أسوان» بالمزاد

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:27 ص
محلات «سيل أسوان
محلات «سيل أسوان
وائل القمحاوى
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تستمر وزارة الموارد المائية والرى، فى حصر أملاكها فى مختلف المحافظات واختيار المواقع المناسبة لإعدادها للاستثمار، وعقد لقاءات مع بعض المستثمرين، وطرح بعضها فى المزادات العلنية، بعد إتمام وضع قاعدة بيانات كاملة لإدارتها من خلال التعاون بين مصلحة الرى وهيئة المساحة المصرية.

وبدأت الإدارة المركزية للأملاك بالرى، بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان، الثلاثاء، حصر وبدء إعداد الدراسة الخاصة بطرح المحلات المقامة على مخر سيل أسوان الرئيسي، وذلك فى مزايدة علنية طبقا لأحكام القانون 182 لسنه 2018، فى سبيل استغلالها واستثمارها لما يعود بالنفع على خزانة الدولة وزيادة الإيرادات.

يأتى ذلك فى إطار خطة الحفاظ على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف واستغلال الأصول بما يعود بالنفع على خزانة الدولة وزيادة الإيرادات وفى ضوء الجهد المبذول والتعاون بين اجهزة الوزارة المختلفة وبالتنسيق مع المحافظات.

كما تقوم مصلحة الرى مع هيئة المساحة من خلال بروتوكول بحصر ممتلكات وزارة الرى والرفع المساحى لها، ومنها أراضى وممتلكات مصلحة الرى وهيئة الصرف، والعمل على استغلالها استثماريا، من خلال بيان فعلى واضح محدد فيه الأراضى والمساحات ليمكن استغلالها، مع تحديد المبانى والمناطق غير المسورة للحفاظ عليها من خلال انشاء أسوار جديدة، لتحقيق عائد جيد من استثمارها.
«الري»: حصر وطرح محلات «سيل أسوان» بالمزاد
«الري»: حصر وطرح محلات «سيل أسوان» بالمزاد
«الري»: حصر وطرح محلات «سيل أسوان» بالمزاد
«الري»: حصر وطرح محلات «سيل أسوان» بالمزاد

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