رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى يطالب بتوجيه موازنة «الصحة» للتدريب والبنية التحتية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:26 ص
جريدة الدستور
سيد على
طباعة
طالب النائب عبد الله احمد عبد الله، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجيه الاعتمادات المالية المخصصة فى الموازنة العامة لقطاع الصحة للعام المالى الجديد للنهوض بالبنية التحتية على أن يكون هناك أولويات فى التنفيذ، لتكون المستلزمات الطبية فى مقدمة الاولويات، متابعا:" يجب أن نوجه الاعتمادات المالية فى توفير المستلزمات الطبية العاجلة التى لا غنى عنها، ومن ثم يتم الحديث عن الكماليات".

وأضاف عضو اللجنة أن منظومة الصحة تحظى باهتمام كبير خلال السنوات السبعة السابقة، واتضح ذلك من خلال تحسين مستوى الخدمة، والموازنة العامة شهدت ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بالقطاع الطبى، ويجب على التنفيذيين أن يحسنوا استغلال الموارد المالية المتاحة، من خلال وضع أولويات فى الاستفادة من هذه المخصصات على أن يتم توفير المستلزمات الطبية وأجهزة الأشعة وكل ما يخص الخدمة الطبية العاجلة والتخصصات النادرة، لتوفير الخدمة اللازمة للمواطنين.

وأشار عضو اللجنة إلى أن تدريب العنصر البشري من الأولويات أيضا، ويجب أن يتم تخصيص جزء من الاعتمادات المالية لهذا الغرض، لأنه يهدف لرفع الكفاءة وتحسين نوع الخدمة المقدمة، وبالتالي لا غنى عن هذا البند الحيوى، مشددا على ضرورة التحرك فى الموازنة العامة لقطاع الصحة وفقا للأولويات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»


الصور

image description

تخطيط مدينتي المنيا وأسيوط الجديدتين رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

image description

محافظ أسيوط ومسؤولي الري يتابعون أعمال تأهيل الترع بالمحافظة

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

الأكثر قراءة

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
المزيد

الثقافة

«فضل شهر رمضان».. ندوة بدار الكتب والوثائق الخميس المقبل

«بيكاسو إيست» يختتم الملتقى الفني في الأقصر بمشاركة 20 فنانا

ثقافة الإسكندرية تناقش «الأغنية والذوق العام»

«أسيوط الجديدة» تختتم أسبوعها الثقافي احتفالًا بالمرأة