«التعليم» تعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لبعثة السودان

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الإدارة العامة للامتحانات تقوم حاليا بإجراء المقابلات الشخصية للبعثة المصرية، المقرر سفرها للسودان لإجراء امتحانات الثانوية العامة المصرية بدولة السودان.وأضافت المصادر أنه سيتم إجراء الامتحانات لطلاب البعثة بالسودان مع الأخذ فى الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية بتقليل عدد الطلاب وزيادة عدد اللجان الفرعية وتوفير الإجراءات الصحية التى من بينها توفير كمامات، ومطهرات، وأجهزة كشف حرارة لحماية جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات وكذا المعلمين والمعاونين والعمال.جدير بالذكر أنه سيجرى الطلاب المصريون بدولة السودان امتحان الثانوية العامة وفقا لمنهج الثانوية العامة، وبنظام الامتحانات الورقية بنظام البوكليت.