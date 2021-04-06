قصر ثقافة المطرية ينظم احتفالية بيوم اليتيم

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقام قصر ثقافة المطرية احتفالية يوم اليتيم بمؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية "لأطفال بلا مأوى" بوزارة التضامن الاجتماعى وذلك بحضور، مدير مؤسسة الحرية، ومدير عام فرع ثقافة القاهرة، ومدير قصر المطرية.يأتى ذلك فى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بأطفال بلا مأوى وتحقيقًا لمبدأ العدالة والتنمية الثقافية لجميع فئات المجتمع.شملت الاحتفالية تنفيذ باقة من الأنشطة الفنية والثقافية سرد قصة "غالى" من أجل غرس القيم الإيجابية فى نفوس الأطفال، تلاها ورشة تنمية مهارات موسيقية مع غناء جماعى للأطفال لأغنية "غالى"، مع مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة من أجل إكساب الأطفال معلومات فى شتى المجالات،هذا بجانب فقرة اكتشاف المواهب وتنميتها من خلال برنامج اكتشاف الموهوبين الذى تتبناه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى فقرة ترفيهية للأطفال.وأوضحت مدير عام فرع ثقافة القاهرة أن هذا اليوم يأتى فى إطار احتفالات يوم اليتيم للاهتمام بأبناء دور الرعايا فهم على رأس أولويات الدولة المصرية، وأن الإهتمام بهم يكون طوال العام وبشكل مستدام لخلق جسور الثقة وتحقيق العدالة الاجتماعية والثقافية.