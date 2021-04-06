إيران: لسنا لدينا حكم مسبق على محادثات فيينا للاتفاق النووي

قالت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنها غير متفائلة ولا متشائمة وليس لديها أحكام مسبقة حول عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي، جاء ذلك مع انطلاق الاجتماعات الثنائية في فيينا، اليوم، بين الوفود الغربية التي تناقش عودة واشنطن وطهران للاتفاق النووي، قبل أن تجتمع لاحقا أيضا الدول الأربعة زائد واحد ( بريطانيا وفرنسا وألمانيا إضافة الى الصين وروسيا) مع إيران لمناقشة شروط العودة.وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن إيران ليست متفائلة ولا متشائمة بشأن نتيجة المحادثات النووية، لكنها على ثقة من أنها على المسار الصحيح لإحياء اتفاق عام 2015، مضيفا إذا أثبتت أمريكا أن لديها الإرادة والجدية والصدق، فقد يكون ذلك مؤشرا إيجابيا لمستقبل أفضل لهذا الاتفاق وتطبيقه بالكامل في نهاية المطاف"، وفقا لموقع " العربية. نت"وتابع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية،"نشهد اليوم خطوات جديدة في مسيرة إحياء الاتفاق النووي، معتبرًا أن أنه لا يوجد خيار سوى احياء الاتفاق النووي وعودة الأطراف إلى التزاماتهم"، وأعرب عن ثقته بانتهاء العقوبات الأحادية الجانب وانتهاكات الاتفاقيات الدولية.أما عن جدول أعمال اجتماع اليوم، فقال الموضوع الأساس هو رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، مضيفا أن تلك النقطة كانت موضوع بحث اللجنة المشتركة في اجتماع يوم الجمعة الماضي، كما كرر تأكيد بلاده أن أي حوار مباشر أو غير مباشر لم يجر مع أشخاص من الولايات المتحدة في فيينا وليس في أي مكان آخر.