وصول 525 فيزا «تكافل وكرامة» جديدة للمستحقين بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن وصول 525 فيزا تكافل وكرامة جديدة والمقدمة للأسر الأكثر احتياجًا وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ممن ليس لديهم دخل شهرى ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومى للدولة، ولا يمتلكون أى نشاط تجاري، لتسليمها للمستحقين من الأسر والأفراد الأولى بالرعاية من أبناء محافظة قنا، وذلك في إطار برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة ممن يستحقون الدعم.وأوضح محافظ قنا أن إجمالى كروت فيزا تكافل وكرامة وصلت حتى الآن إلى ١٧١ ألفًا و٨٥١ فيزا منها (١١١١٨٦) فيزا تكافل و(٦٠٦٦٥) كرامة، موضحًا أنه إلى جانب الدعم النقدى الذى يتم تقديمه للأسر والحالات الأولى بالرعاية بالمحافظة يتم تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية لتوفير الحماية الإجتماعية والصحية وتحقيق حياة كريمة لشريحة كبيرة من المواطنين مُستحقى الدعم، وهو ما يعكس أولوية الدولة فى توفير أكبر قدر من المساندة للفئات المهمشة.من جانبه قال حسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بقنا، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة للمنتفعين حتى يتسنى لهم صرف المستحقات المالية بواقع ١٠٨ فيزا لإدارة قنا، ٩٣ فيزا لإدارة نجع حمادى، ٩٢ فيزا لإدارة أبوتشت، ٧٧ فيزا لإدارة قوص، ٦٧ فيزا لإدارة دشنا، ٣٨ فيزا لإدارة نقادة، ٣٣ فيزا لإدارة قفط، ١١ فيزا لإدارة فرشوط، ٦ فيزات لإدارة الوقف، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من أحقية جميع المنتفعين ببرنامج تكافل وكرامة من خلال البحث الاجتماعى الذى أجرته لجان البحث التابعة للمديرية.