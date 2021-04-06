87 إصابة بالسلالتين البريطانية والجنوب إفريقية لكورونا فى روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية، 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من فيروس كورونا المُستجد و6 إصابات بالسلالة "الجنوب إفريقية".وقالت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية اليوم الثلاثاء، "إن جميع حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من الفيروس لحالات قادمة من الخارج"، مشددة على ضرورة عدم توجه المواطنين الروس إلى الخارج لأن أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا تسجل أعدادا متزايدة من الإصابات بهذه النسخ المتحورة من الفيروس.وأضافت بوبوفا أن السلالة البريطانية ليس لها انتشار واسع في روسيا حتى الآن، إلا أنه تم رصد 20 نسخة متحورة مختلفة من الفيروس في البلاد، مؤكدة أن الباحثين يدرسون هذه النسخ المتحورة حاليا.يذكر أن عدد البلدان، التي سجلت الإصابات بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في بريطانيا لأول مرة في ديسمبر الماضي، بلغ 130 بلدا.