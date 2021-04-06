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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التشييد والبناء» يؤكد أهمية إنشاء مجلس أعلى لدول الربيع العربي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:15 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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قال المهندس داكر عبد الله، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك أربعة محاور مهمة لحصول شركات المقاولات المصرية على مشروعات إعادة إعمار دول الربيع العربي.

أكد «داكر» في تصريحات لـ «الدستور » على أهمية أنشاء مجلس أعلى لدول الجوار دول الربيع العربي "لاختراق شركات المقاولات المصرية أعاده أعمار دول الربيع العربي، حيث يتضمن أيضا إنشاء بنك معلومات خاص بكل دول عن حجم المحافظات التى سيتم إعادة الإعمار بها وحجم الضرر الملحق بكل دولة، بالإضافة إلى كيفية توفير مواد البناء.

وكشف عضو التشييد والبناء، عن ضرورة تحالف وتواجد الجهاز المصرفي المصري وشركات المقاولات بكل دول إعادة أعمار وذلك لتحدي أمام الدولة المنافسة لاقتحام دول الربيع العربي خلال الفترات المقبلة منها الصين، الهند، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، فضلا عن أهمية تواجد شركات التأمين، وذلك لحماية قطاع العمالة المصرية من المهندسين والفنين وأيضا تأمين على المعدات شركات المقاولات الضخامة سوءًا بمثالتها من الدول المنافسة لاختراق دول الجوار.

وأوضح المهندس داكر، أنه لا بُد من وجود شراكة بين شركات المقاولات والحكومة، لدفع تلك الكيان قوة وصابه وأيضا لضمن وحماية حقوق المقاولين للعمل بالخارج وخصوصًا دول إعادة إعمار الربيع العربي.

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