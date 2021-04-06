مصرع عامل تناول قرص حفظ الغلال بالخطأ في سوهاج

استقبل مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج، عاملًا في العقد الرابع من العمر مصابا بحالة إعياء إثر تناوله قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ بمنزله وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة، جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء نائب المدير للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول "أحمد. ع. س" 40 سنة عامل- ويقيم دائرة المركز "حالة إعياء"، وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة ادعاء تناول أقراص مجهولة.انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز وبالفحص وسؤال شقيقه "سعد. ع. س" 30 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر قيام شقيقه المذكور بتناول قرص لحفظ الغلال بمنزله عن طريق الخطأ ما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية"، ولا توجد شبهة جنائية.تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.